JAC выведет на рынок России первый минивэн RF8

В следующем месяце в нашей стране состоится премьера нового семиместного минивэна JAC RF8. Согласно задумке производителей, он сможет похвастать функциональностью и просторностью. Речь идет о первой подобной модели бренда для российского рынка.

В JAC создавали новый RF8 для длительных поездок, больших семей и решения различных бизнес-задач. «Китаец» должен стать достойным предложением и заинтересовать потенциальных покупателей привлекательным ценником.

При длине 5215 мм и ширине 1895 мм высота «восьмерки» составляет 1830 мм. Расстояние между осями 3100 мм позволяет пассажирам всех рядов чувствовать себя комфортно. Анонсирована богатая цветовая палитра для окраски кузова.

В движение JAC RF8 приводит бензиновый двигатель с улиткой объемом 2,0 л, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Китайцы обещают впечатлить наших сограждан списком опций. Помимо всего прочего, в него включат систему мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

К сожалению, цены пока неизвестны. Судя по всему, их назовут ближе к старту продаж.