Chery Tiggo 8 пятого поколения презентовали в Китае

Несмотря на смену поколений, свежая генерация Chery Tiggo 8 построена на прежней модульной платформе T1X. В то же время изменились пропорции кроссовера и линия остекления. Китайцы представили «восьмерку» на родине сразу в двух версиях с разной внешностью, начальная цена в пересчете на рубли составляет 1,2 млн.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», пока на «пятый» Chery Tiggo 8 можно оформить заказ на местном рынке, полноценные продажи откроют 10 ноября. Вполне возможно, что со временем новинка официально доедет до России, как и дореформенные модификации. Моторная гамма идентична, в нее вошел 200-сильный турбомотор объемом 1,6 л, передачи переключает 7-диапазонный «робот».

Эволюционировав, кроссовер стал доступен в исполнениях Leopard Edition и Tiger Edition. Облик первого с двухъярусной головной оптикой скопирован с Lepas L8, а второе выглядит вполне традиционно. Большинство остальных элементов экстерьера совпадает, за исключением бамперов, отличия сводятся к декоративной имитации выхлопной системы и оформлению диффузоров.

Габариты «леопардового» SUV — 4725х1880х1705 мм. «Тигриный» собрат на 24 мм длиннее и 5 мм выше, в обоих случаях расстояние между осями достигает 2825 мм, а салон является пятиместным. Внутри отличаются центральные тоннели и мультимедийные комплексы: 13,2-дюймовый тачскрин c вертикальной ориентацией против 15,6-дюймового с горизонтальной.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у Chery появится первый рамный внедорожник.