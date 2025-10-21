У Chery появится первый рамный внедорожник

Chery собирается в обозримом будущем продемонстрировать общественности свой первый рамный внедорожник. Предсерийный экземпляр уже показали на Международном саммите владельцев автомобилей бренда в Поднебесной. Новинка получила заводской индекс T11TP.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Судя по всему, ценник будет не слишком «кусаться», поскольку «рамник» намерены создать на базе недорогого пикапа Rely R08. Производством такого «грузовичка» занимается «дочка» Chery, специализирующаяся на комтрансе.

Габариты донора — 5330х1920х1890 мм. На родство с ним намекает соответствующий силуэт новинки, светотехника в два яруса и радиаторная решетка, хотя дизайн передней части вполне оригинален.

Шильдик CSH (Chery Super Hybrid) на багажной двери выдает наличие бензоэлектрической силовой установки. В движение внедорожник будет приводить гибридная система, построенная вокруг традиционного дизельного ДВС объемом 2,5 л.

T1TP является лишь одной из модификацией будущей базовой модели T1T. Возможно, удлиненной, с функцией трансформации в пикап, когда пластиковая крыша играет роль съемного кунга. Ожидается, что салон вместит семь-восемь человек.