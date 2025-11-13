До России доехал первый гибридный кроссовер BYD

Спустя всего 1,5 месяца после появления на китайском рынке до России добрался кроссовер BYD Fang Cheng Bao Ti7, оснащенный гибридной силовой установкой. Новинка пожаловала в нашу страну в октябре.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на статистику первичных регистраций, опубликованную «Автостат Инфо». Fang Cheng Bao Ti7 получил пятиместный салон при длине 4999 мм, ширине 1995 мм и высоте 1865 мм.

Китайский SUV может быть оснащен как передним, так и полным приводом. В первом случае его приводит в движение тандем традиционного 156-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л и 272-сильного электромотора. Второй вариант может похвастать силовой установкой посерьезнее, выдающей 490 л.с. за счет появления второго электрического движка.

BYD запустил продажи Fang Cheng Bao Ti7 на родине в начале сентября. На тамошнем рынке в пересчете на наши деньги кроссовер оценивается в 2,04 — 2,5 млн рублей. Отметим, что бренд не представлен в России официально.

