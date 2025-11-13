1060

До России доехал первый гибридный кроссовер BYD

К нам привезли Fang Cheng Bao Ti7

Спустя всего 1,5 месяца после появления на китайском рынке до России добрался кроссовер BYD Fang Cheng Bao Ti7, оснащенный гибридной силовой установкой. Новинка пожаловала в нашу страну в октябре.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение До России доехал первый гибридный кроссовер BYD

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на статистику первичных регистраций, опубликованную «Автостат Инфо». Fang Cheng Bao Ti7 получил пятиместный салон при длине 4999 мм, ширине 1995 мм и высоте 1865 мм.

Китайский SUV может быть оснащен как передним, так и полным приводом. В первом случае его приводит в движение тандем традиционного 156-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л и 272-сильного электромотора. Второй вариант может похвастать силовой установкой посерьезнее, выдающей 490 л.с. за счет появления второго электрического движка.

BYD запустил продажи Fang Cheng Bao Ti7 на родине в начале сентября. На тамошнем рынке в пересчете на наши деньги кроссовер оценивается в 2,04 — 2,5 млн рублей. Отметим, что бренд не представлен в России официально.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что гиперкар BYD Yangwang U9 признали самым быстрым электромобилем планеты.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует