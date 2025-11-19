Эксперт Кузин назвал слабые места современных кроссоверов Chery

Chery крепко обосновалась в топ-3 самых востребованных китайских брендов в России: скажем, за первые 10 месяцев 2025-го наши сограждане купили почти 95 тысяч новеньких автомобилей этой марки. Но как и у любых других машин, у них есть свои слабые стороны. А какие именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин отметил, что современные Chery могут похвастать довольно надежными двигателями и коробками передач. Последние если и выходят из строя, то не из-за конструктивных особенностей, а по причине неправильной эксплуатации.

Другое дело — подвеска и рулевое. По словам эксперта, многие владельцы Chery сталкиваются с необходимостью замены рейки уже на 60-70 тысячах километров пробега. Это узел изнашивается быстро в том числе из-за низкого качества дорожного покрытия в нашей стране. Кроме того, в списке «слабых мест» — сайлентблоки передних рычагов, стабилизаторы поперечной устойчивости и шаровые опоры.

— Несмотря на частые жалобы на подвеску и рулевую рейку, общая репутация автомобилей Chery среди владельцев остается положительной. Для многих самое важное — это соотношение цены и оснащения, и на этом поле китайский бренд выигрывает. Машины показывают себя удобными в эксплуатации, и даже с учетом регулярных обращений по ходовой их эксплуатационные расходы остаются на уровне «одноклассников», — говорит Кузин.

И добавляет, что расходники у Chery стандартные, никаких проблем с ходовым запчастями не наблюдается. Проблемы могут возникнуть разве что в том случае, если понадобится «кузовщина» — иногда такие детали приходится ждать.