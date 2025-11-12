Китайские автомобили против русской зимы: испытание реагентами

Несмотря на умеренный климат центральной полосы России, зима в крупных городах, скажем — в Москве, оказывается для автомобилей не меньшим испытанием, чем на севере. Слякоть вместе с тоннами дорожных реагентов и постоянные перепады от оттепели к заморозкам — в таких условиях кузов любого авто оказывается под ударом.

Зима зиме — рознь. Мороз сам по себе не вызывает коррозии — при -30 °C металл скорее потрещит, чем поржавеет. «Поднебесные» машины, заполонившие наш рынок в последние годы, сейчас проходят эту проверку на прочность. Причем вопреки старым стереотипам о «гниющих китайцах», современные «чайнакары» держатся увереннее, но уязвимые места у них все же есть.

У европейских, японских и корейских брендов принято адаптировать автомобиль к рынку эксплуатации. В частности, для России делалась двойная оцинковка и даже несколько увеличивался клиренс. Портал «АвтоВзгляд» собрал мнения профессионалов и простых автовладельцев с форумов и клубов марок о кузовных проблемах тех или иных ТС made in China и их отзывы о том, как они переживают суровую русскую зиму.

Многие китайские бренды заявляют о применении оцинковки, но на практике оказывается, что оцинкованы не все панели. Например, владельцы Chery Tiggo 8 неожиданно выяснили, хотя производитель этого никогда и не скрывал, что крыша — единственная деталь кузова без цинкового слоя, из-за чего сколы на ней быстро «цветут».

Фото Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

В профильном форуме один из участников поделился находкой: «После мойки обнаружил на крыше 2 точки от сколов, в которых пошла ржавчина. Машине и двух лет нет. Насколько я понял, кузов должен быть оцинкованным». На что другие ответили: «Крыша — как раз единственный неоцинкованный элемент авто». В итоге совет один — сразу лечить такие сколы преобразователем ржавчины и закрашивать, а лучше наклеить защитную пленку на кромку крыши.

При этом в целом проблема слабого ЛКП — действительно боль многих новых моделей из КНР. Эксперты отмечают, что краска на них тоньше и мягче, чем на «европейцах», поэтому сколы появляются очень быстро, иногда уже в первую зиму. Например, на популярном кроссовере Haval Jolion первые точки ржавчины проявились спустя полтора месяца зимней эксплуатации: «Появились кратеры и сколы... Не мелкие поры на лаке, а прям сколы, которые чувствуются наощупь», — писал новоиспеченный обладатель машины, отметив обилие хрома с выступившей коррозией.

Даже фирменные хромированные детали не выдерживают нашей химии: «На хроме появились точки рыжего цвета, и их уже прилично: пока не криминал, но сигнал тревожный». Владельцам Jolion официальные дилеры марки советуют сразу обработать хром защитными составами, чтобы сохранить лоск. Цена вопроса сравнительно невелика, а профилактика экономит нервы и деньги.

По словам специалистов «Яуза моторс», при осмотре эндоскопом скрытых полостей Geely Mongaro с пробегом меньше 15 000 км уже видна коррозия на внутренней стороне порогов. Туда попадают вода, грязь, реагенты, да там и остаются. Необработанные ниши буквально усыпаны очагами поражения.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Влажная сырость с реагентами — настоящий враг кузова. При нулевых температурах и слякоти соляной раствор залетает во все щели. Он просачивается под молдинги, в стыки панелей, под пластиковые накладки. Там, где защита слабая или повреждена, начинают вылезать «жучки». Поэтому самые опасные условия для китайского авто — длительная езда по мокрым, обработанным реагентами дорогам без регулярной мойки. Даже нержавеющие на вид детали теряют вид: хром тускнеет и пятнами идет, болты рессор покрываются налетом.

Чередование оттепелей и заморозков — коварный режим, когда днем — плюс, ночью — минус. В такие циклы конденсат и вода то замерзают, то тают, проникая все глубже в микротрещины. Если скол краски или царапина до металла остались необработанными, им грозит ускоренная коррозия: вода проникает под пленку краски, замерзает и расширяет повреждение.

Специалисты по нанесению антикора предупреждают: «Если пластичный антикор застыл и потрескался, то в трещины попадает влага, грязь, реагенты, и процесс коррозии ускоряется». Именно поэтому важно обновлять защитные покрытия — хотя бы раз в год проверять днище, подкрылки, подкрашивать сколы до наступления зимы.

Но в целом китайские автомобили научились переносить русскую зиму не хуже других. Их производители в последнее время неплохо поработали над защитой машин, официально экспортируемых в Россию. Днища обрабатываются мастикой, многие детали оцинкованы, полости закрыты заглушками. Но агрессивная среда русской зимы находит лазейки. Чтобы любимый «китаец» не начал ржаветь преждевременно, владельцу следует регулярно отмывать соль, подкрашивать сколы, делать антикор и не игнорировать первые очаги коррозии. Тогда ни мороз, ни сырость, ни коварные оттепели не страшны.