На автосалоне в Гуанчжоу японцы выкатили новую Toyota RAV4

В 2021 году в нашей стране было реализовано 38 441 Toyota RAV пятого поколения. Что позволило японскому SUV стать не только бестселлером бренда, но и сохранить на отечественном рынке лидерство в высококонкурентном сегменте D-SUV. Но потом, к великому огорчению как поклонников марки и модели, так и самого производителя, компания прекратила продажи своих машин в РФ. Хотя не приходится сомневаться, что и шестое поколение модели, представленное самураями на днях в в Гуанчжоу, пользовалось бы у нас повышенным спросом, Таким же, каким уже пользуется и на домашнем рынке, и в Европе, и в США.

Да, автомобиль вышел в свет еще в конце мая 2025 года, так что сейчас на китайском автосалоне состоялась его локальная премьера. Но поскольку автостроитель из Страны восходящего солнца имеет в КНР СП с GAC и FAW, где его и будут собирать для рынка Поднебесной, есть все основания полагать, что именно отсюда SUV и станут чаще всего завозить в нашу страну разными схемами.

Поэтому есть смысл напомнить, что новый кроссовер базируется на той же платформе TNGA-K, что и его предыдущая генерация, однако инженеры усилили подрамник «паркетника». Габариты машины составляют 4595х1854х1702 мм при прежней колесной базе 2690 мм. Понятно, что «Равик» претерпел кардинальные изменения и в экстерьере, и в интерьере.

Фото avtovzglyad.ru

Да и под его «подкапотая жизнь» стала совсем иной. В «базе» RAV4 вооружается 2-литровым движком на 171 л.с., а в других версиях предлагается гибридная силовая установка мощностью 185 л.с. В первом случае привод исключительно передний, в остальных он может быть и полным.

В салоне потенциальных владельцев порадует «приборка» диагональю 12,3 дюйма и мультимедийка с тачскрином на 15,9 дюйма. Вместо центральной консоли — два этажа с зарядкой для смартфонов.