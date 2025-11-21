GAC презентовал в Гуанчжоу кроссовер Aion i60 и роскошный седан Hyptec A800

Одной из главных новинок, представленных компанией GAC на автосалоне в Гуанчжоу, стал кроссовер Aion i60, построенный на базе Toyota bZ3X, передает из Китая корреспондент портала «АвтоВзгляд». В Поднебесной предпродажи этого SUV уже начались. И не исключено, что через некоторое время модель приедет в Россию.

В основе GAC Aion i60, как и Toyota bZ3X, лежит модульная платформа AEP 3.0. Некоторые кузовные детали «китаец» тоже позаимствовал у «японца», хотя, например, оптика и бамперы у него оригинальные. И есть еще одно важное отличие: если bZ3X может быть только электрическим, то у Aion i60 предусмотрена и гибридная модификация.

Что касается «батарейной» версии, то она такая же, как у «Тойоты» — кроссовер комплектуется единственным электромотором мощностью 204 или 224 л.с. А вот у гибридной, помимо этого же электродвигателя, есть еще 1,5-литровый ДВС на 101 л.с. Батарея емкостью 29 кВт·ч обеспечивает запас хода на чистой электрической тяге до 160 км по циклу CLTC. Дальше машина переходит в режим гибрида.

Габариты GAC Aion i60 — 4685х1854х1660 мм, колесная база — 2775 мм, а объем багажника — 967 л. Если кроссовер все-таки доберется до России, то будет конкурировать с Lixiang L6. А вероятность такая есть. Ведь представители GAC еще в прошлом году говорили, что подумывают запустить суббренд Aion в нашей стране. И еще раз подтвердили это сейчас, в Гуанчжоу.

А помимо линейки Aion, в России может появиться и Hyptec — премиальный суббренд марки GAC. На автосалоне в Гуанчжоу китайцы показали новую, уже пятую по счету модель этого семейства — седан A800. По своим габаритам (длина — 5130 мм, ширина — 1966 мм, высота — 1500 мм, колесная база — 3020 мм) эта четырехдверка близка к последнему Jaguar XJ. То есть новинка представляет как минимум E-класс.

GAC Hyptec A800 — это последовательный гибрид с 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с., который подзаряжает литий-железо-фосфатную батарею, и электродвижком на 340 л.с. Максимальная скорость седана — 185 км/ч, снаряженная масса — 2245 кг. Запас «электрического» хода составляет около 180 км, а общего превышает 1200 км. При этом расход топлива, как заявляет производитель, находится на уровне 5,7 л на 100 км.