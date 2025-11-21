На Международном автосалоне в Гуанчжоу дочерний бренд марки Chery — iCar — показал последовательный гибрид V27. Напомним, что этот полноразмерный кроссовер впервые засветился минувшим летом на мотор-шоу в Дубае под несколько иным, что не очень принципиально, названием iCAUR V27. С таким именем машина приедет и в Россию.

Напомним, что суббренд iCAUR создан «Чери» исключительно для производства «электричек» и гибридов, а V27 — его первенец. Внешне автомобиль чем-то смахивает на Land Rover Defender, хотя «китаец» ни разу не внедорожник, поскольку, скажем, имеет несущий кузов. Его габариты — 5055x1976x1855 при колесной базе в 2910 мм.

Силовая установка машины базируется на 1,5-литровом турбированном бензиновом движке, который не имеет связи с колесами, а работает исключительно как генератор, питающий электромотры. Привод, в зависимости от комплектации, задний или полный.

Производитель обещает запас хода на одной заправке/зарядке свыше 1000 км, а разгон до сотни за 5,9 секунд. В салоне потенциальных владельцев порадует мультимедийка с экраном на 15,6 дюймов на базе чипа Snapdragon 8295 и, что более актуально, продвинутый автопилот. Последний автопроизводитель называет «интеллектуальной системой помощи водителю L2+». К нам новинка рынка должна приехать в марте 2026 года.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме V27 Cherу выкатила в Гуанчжоу и другой гибридный кроссовер (или, если хотите, фастбэк) — Fulwin T9L. Габариты машины — 4870x1930x1710 мм. Силовая установка на фирменной платформе Kunpeng Super Hybrid 5.0 — то есть 1,5-литровый турбомотор, как и в первом случае, подзаряжает батарею емкостью 33,7 кВт·ч а она дает энергию электродвигателям. Мощность силовой установки — 639 л.с. В чисто электрическом режиме авто проезжает около 260 км, а общий запас хода в комбинированном режиме езды достигает 2000 км.

Салон новинки привлекает центральной панелью, в которой объединены 17,3-дюймовый мультимедийный экран и цифровая приборная панель, работу которых обеспечивает процессор Snapdragon и интеллектуальная платформа Lingxi Smart Cockpit 2.0, поддерживающая голосовое и жестовое управление.

Кроме того, Fulwin оснащен продвинутым комплексом интеллектуального вождения Falcon Pilot 700+ — 27 сенсоров, лидар, камеры и радары. Он может сам парковаться и маневрировать в экстренных ситуациях, когда надо уйти от столкновения. О возможности появления автомобили в России пока не сообщается.