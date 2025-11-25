В Bestune рассказали, стоит ли ждать в России флагманский лифтбэк Joyee 08

Официальные изображения лифтбэка Bestune Joyee 08 появились в Сети. Флагманская пятидверка станет первой моделью R-серии — автомобилем топового уровня с максимально продвинутыми технологичными решениями. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, приедет ли такая машина в Россию.

Длина кузова Bestune Joyee 08 составляет 4920 мм при ширине 1920 мм, расстояние между осями достигает 2900 мм. Передняя часть лифтбэка лишена привычной радиаторной решетки, внимание стороннего наблюдателя должно быть полностью приковано к фирменной светотехнике. Ее формирует сочетание узких ходовых огней и вертикальных световых элементов, расположенных по краям бампера.

«Восьмерку» планируют предложить клиентам в двух вариантах. Первый получит гибридную силовую установку, а второй — 275-сильную электрическую. Пока производители представили для сертификации на родине только последнюю версию с литий-железо-фосфатной батареей CATL.

— Электрический лифтбэк Bestune Joyee 08 в скором времени выйдет на внутренний рынок Китая. Мы в российском представительстве Bestune внимательно следим за глобальными новинками бренда и рассматриваем возможность вывода моделей из NEV-линейки Bestune на локальный рынок, — рассказал Николай Беспалов, коммерческий директор «FAW легковые автомобили».

Добавим, что в ближайшие пару лет у Bestune появится свежая матрица моделей, куда войдут городские электрокары серии E, гибриды P, а также флагманы R, к которым относится и Joyee 08.