Скольким седанам и лифтбэкам из Поднебесной автообозреватели прочили судьбу «убийцы Камри»? В итоге-то ее, конечно, убили — но не конкуренты, а санкции. При этом равнозначной замены попсовому «японцу» спустя три года так и не нашлось: Geely Preface оказался слишком дорогим, Chery Arrizo 8 — пресным, Changan Lamore не заметили, о Dongfeng Aeolus Shine Max как не знали, так и забыли. А что с Bestune B70, обновившимся в нашей стране под занавес минувшего года? Почему «камриводы» не пересаживаются на него? Ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» искал в ходе длительного тест-драйва статного «китайца».

Загрузившись в тестовый Bestune B70, первым делом, как и всегда, заблокировала двери — мысленно поблагодарив разработчиков за то, что управление этой простейшей функцией оставили физической клавише, расположенной в самом правильном месте. Шустро подогнала под себя кресло (электропривод есть, но памяти положений нет), настроила боковые зеркала. Последние, к счастью, регулируются по старинке джойстиком-шайбой — не нужно блуждать в недрах мультимедиа, чувствуя себя мартышкой, которой поручили набрать SMS.

Следующий шаг — настройка руля. И тут выяснилось, что «баранка» в лифтбэке, гордо представляющем китайский D-класс, по-прежнему ходит только по вертикали — регулировкой по вылету в ходе рестайлинга модель не обзавелась. Сиденья удобные — по крайней мере, для человека средней комплекции. Панель приборов, объединенная с экраном мультимедиа, в условиях резкого летнего солнца бликует, а потому сразу выкручиваем яркость дисплеев на максимум.

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Последний штрих — синхронизация головного устройства со смартфоном. Куда же без музыки?! Стандарты Apple CarPlay и Android Auto наш «Бестюн» поддерживает, «мэтч» происходит быстро, никаких подтормаживаний или сбросов в процессе использования не возникает. Что же до самой «музыки», то качество звука неплохое даже с базовыми настройками эквалайзера.

Итак, рабочее место настроено — можно трогаться. Двухлитровый мотор, выдающий 217 л.с. и 340 Нм, ожидания оправдывает. Да, на старте ощущается небольшая задержка, однако в целом я бы назвала B70 задорным, довольно азартным. Рывков, толчков и прочих спотыканий «автомата» от многоуважаемой Aisin не заметила, хотя коллеги-журналисты, испытывавшие лифтбэк ранее, на них жаловались. И тут, быть может, дело в обкатке: та машина, что досталась мне, пробежала 10 тыс. км — более чем достаточно, чтобы коробка адаптировалась к этой жизни.

До «живого» знакомства с пятидверкой, когда мои суждения о модели строились исключительно на сухих цифрах технических характеристик, мне казалось, что шести ступеней АКП будет маловато, чтобы должным образом раскрыть потенциал движка. Но нет — разгон у B70 ровный и энергичный. Притом что и расход горючки (кстати, производитель рекомендует заливать бензин с октановым числом не ниже 95) приемлемый — порядка 8,5 литра в преимущественно городском цикле.

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За две недели мы с «Бестюном» успели вдоволь настояться в пробках, наиграться в светофорные гонки, накататься по загородным трассам. Так вот «семидесятка» уверенно чувствует себя в любых условиях. Обгон? Не страшно — знаешь, что силовой агрегат сдюжит. Держать максималку на самой скоростной платке? Легко и комфортно. Единственное, что показалось странным — отсутствие режимов движения: перевести в «Спорт» можно только коробку. Согласна, не столь важно, баловство. Однако — штрих к портрету.

Другой момент, о котором стоит упомянуть — сильные вибрации на холостых. И вздрагивания непрогретых агрегатов даже после непродолжительной (3-4 часа в летний день) стоянки. Но, пожалуй, самым большим разочарованием в истории с B70 стали безжизненные тормоза. Прожимаешь педаль — эффекта почти нет. С непривычки в первые дни держала дистанцию, вдвое превышающую ту, что предписана ПДД. Недовольными останутся не только любители «шашек» и прочих экстремальных упражнений, а примерно все.

Что касается ходовой, то настройки подвесок у «Бестюна» вполне стандартные для автомобилей сего класса: на дорожных неровностях жестковато. Зато нет ощутимых раскачек, да и в повороты лифтбэк залетает четко. Можно было добавить остроты рулю. Но если вы предпочитаете передвигаться спокойно и размеренно, то, вероятнее всего, недостатка и не заметите — с управляемостью у B70 все в пределах погрешности.

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Комфортно ли на «Бестюне» в темноте? Фары светят хорошо, они довольно яркие. В дождь? Щетки стеклоочистителя крепко держат оборону в самый сильный ливень. В морозы? Тут по понятным причинам только теория: из «зимних» опций даже у топового лифтбэка есть лишь подогрев передних кресел. В жару? Вентиляция сидений была бы очень кстати.

А в продолжение темы комфорта — экскурсия на задний ряд, где можно отыскать дефлектор климата, розетку на 12V, один USB-порт и большую нишу для мелочевки. Устроиться со всеми удобствами тем, чей рост превышает 180 см, на диване проблематично. Только если максимально отодвигать переднее кресло и не использовать подголовник — макушка упирается в покатую крышу. Подушка сиденья покажется длинноногим пассажирам короткой — минус. А из плюсов — низкий центральный тоннель.

Почти в ровный пол опускаются и спинки сидений второго ряда — когда нужно увеличить объем и без того внушительного грузового отсека (440/930 л). Не только внушительного, но и богатого! Предусмотрены крючок, плафон, ниши у боковых стенок. Единственное, что китайцы забыли туда «положить» — кнопку открытия. Поднять пятую дверь можно лишь клавишей в салоне или брелоком. Ни то, ни другое, как вы понимаете, неудобно, когда выходишь из магазина с дюжиной пакетов. Ну, будем надеяться, что в следующих версиях B70 этот просчет устранят.

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Еще было бы неплохо довести до ума русификацию мультимедиа — перевод некоторых фраз вызывает улыбку. И доукомплектовать беспроводную зарядку смартфона системой охлаждения, а то мобилка греется. Не помешает двухзонный климат-контроль — сейчас и в старшем исполнении он однозонный. А также возможность запускать мотор, не доставая ключ из сумки: «семидесятка» ругается, что брелок не обнаружен, даже если он лежит в кармане.

Кроме того, мне не хватило кнопки, позволяющей принудительно вывести на экран изображения с камер кругового обзора. В дорестайлинговой модели она была, в этой — перенесли в «секретное» меню мультимедийки, о существовании которого можно так никогда и не узнать. Понадобилось время и для того, чтобы привыкнуть к селектору-джойстику коробки передач с «паркингом», запрограммированным на отдельную клавишу — вместо него постоянно врубала режим заднего хода.

Над чем еще китайцам следовало бы поработать? Над шумоизоляцией. Самых разных звуков в салон проникает много. На сильно ухабистой дороге из зоны акустического комфорта выводят стуки в подвеске и скрипы кузова. На трассе — свист боковых зеркал, во время набора скорости — пение двигателя. Зимой, смею предположить, к этому симфоническому оркестру добавляется и гул покрышек.

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А вот экспериментировать с внешним видом автомобиля, наверное, не стоит. На мой взгляд, свеженький Bestune B70 получился симпатичным, респектабельным и даже слегка агрессивным — благодаря «лесенке» радиаторной решетки и сильно зауженным фарам. К визуальному оформлению интерьера тоже никаких нареканий — сейчас там полный порядок, аккуратность, сдержанность и качественные материалы отделки.

Является ли этот лифтбэк достойной альтернативой набившей оскомину «Камри»? Я бы сказала, что пока нет: слишком много всяких «недо» — здесь недоработали, тут недодумали, там недосмотрели. Впрочем, все это можно простить, учитывая цену. В июле 2025-го стартовый прайс модификации с 1,5-литровым двигателем — 2,5 млн рублей. Со старшим мотором на два литра — 3,1 млн. Причем — без учета маркетинговых программ, в том числе прямой скидки в 200 тысяч «деревянных», которую дилеры, вроде как, раздают просто так.

Цена — главное и очень серьезное преимущество Bestune B70, его реальная сила. И я допускаю, что со временем эта модель станет бестселлером в своем сегменте, утерев нос именитым конкурентам-соотечественникам. По корпоративным продажам — наверняка. Да и «физики», вполне возможно, ее распробуют. Особенно те, что ищут машину пободрее. Все-таки «семидесятка» — единственный на сегодняшний день «официал» D-класса, имеющий более двухсот лошадок под капотом. Да еще и честный «автомат» в трансмиссии.