Great Wall готовит к премьере «суровый» рамный внедорожник

Концерн Great Wall разрабатывает новый внедорожник, который поразит своим офф-роуд потенциалом. Он получит три блокировки дифференциалов и сможет похвастать «чуть ли не военными характеристиками», передает с пресс-конференции компании корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Сегодня, 16 декабря, компания Great Wall провела в Москве технологическую конференцию GWM TECH DAY, в рамках которой представители концерна, помимо прочего, рассказывали о планах на ближайшее будущее. И как выяснилось, производитель готовит к премьере модель «с полномасштабным внедорожным потенциалом» — даже более серьезным, чем у вездеходов с шильдиками Tank.

К сожалению, никаких подробностей о грядущей новинке в Great Wall не раскрыли, не назвав ни ориентировочные сроки премьеры, ни даже бренд, под которым выйдет этот внедорожник. Единственное, что известно — что он будет рамным и получит три блокировки дифференциалов. И не исключено, что однажды он доберется до российского рынка, хотя прямо об этом не объявили.

Можно предположить, что речь шла о пикапе GWM Cannon, близком родственнике хорошо знакомого нам Poer, в новом исполнении Off-Road. Для него как раз заявлены передняя, межосевая и задняя блокировки, лебедка, защита днища, стальные бамперы, улучшенные амортизаторы. Но это лишь предположение — наверняка в настоящее время в концерне работают и над другими проектами.

Добавим, что на сегодняшний день концерн GWM предлагает в России автомобили Haval, Tank, Wey, Ora и, собственно, Great Wall. «Внедорожный» суббренд Tank явно пришелся нашим согражданам по нраву: по итогам 11 месяцев 2025 года дилеры реализовали 16,5 тысяч новеньких машин, что обеспечило марке 14 место в общем рейтинге по продажам.