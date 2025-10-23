Не ударить мордой в грязь: длительный тест-драйв Tank 300

И хотя Tank 300 официально продается в России уже 2,5 года, другие водители — да и пешеходы — до сих пор реагируют на него так, будто увидели в потоке летающую тарелку. Брутальную, тяжеловесную, бесстрашную. Но что скрывается за вызывающим экстерьером? Соответствуют ли сущность и характер внедорожника громким обещаниям дизайна? Ответы на эти и другие вопросы портал «АвтоВзгляд» искал в ходе длительного тест-драйва модели.

Сейчас продуктовый ряд премиальной марки Tank, входящей в холдинг Great Wall Motor, насчитывает в нашей стране четыре внедорожника. И именно «трехсотке» в начале 2023-го выпала честь открыть российскую главу в истории бренда — громко заявить о новом игроке, привлечь внимание потенциальных покупателей, не ударить в грязь своей грозной мордой. И ведь не ударила: марка прочно обосновалась в топ-15, а Tank 300 стал самой востребованной моделью бренда.

Чтобы выяснить, в чем же секрет успеха этого проходимца, мы взяли его на длительный тест-драйв. И приятно удивились тому, что машина оказалась не новой: на одометре было уже свыше 37 000 км, а в графе «дата выдачи» в СТС — январь 2023-го. Что в этом приятного? Да то, что нам выпала редкая возможность не просто познакомиться с внедорожником, а воочию увидеть, во что он превращается спустя столько времени. Ведь, как правило, автомобили выводят из пресс-парков уже через год-полтора — от греха подальше, вероятно.

Итак, общее состояние салона: ни выраженных потертостей на руле и сиденьях, ни царапин на панелях. Следы эксплуатации, разумеется, присутствуют — журналисты не щадят тестовые машины — но все в рамках естественного. «Да какие могут быть повреждения на таком скромном пробеге?» — быть может, спросите вы. Отвечу примером: не так давно мы испытывали авто другого премиального бренда из КНР, и там внутреннее убранство выглядело так, будто машина отслужила пять лет в такси, хотя на одометре не было и 20 тысяч.

Что до эргономики, то наблюдается некоторая двойственность. С одной стороны, перед тобой классический рамник: капитанская посадка, отличная «аквариумная» обзорность, массивные ручки, чисто «мужская» отделка. С другой — комфорт, присущий скорее представительским кроссоверам: кресла с достойной боковой поддержкой, логичная и интуитивная группировка органов управления, широкий диапазон регулировок руля как по высоте, так и по вылету. И физические клавиши. Много физических клавиш!

Плавность хода Tank 300 тоже больше напоминает манеры кроссовера, нежели утилитарного внедорожника. От зависимой задней подвески ждешь излишней жесткости и некоторой неуклюжести, но их здесь практически нет. Крены умеренные, ничуть для такой высокой махины не критичные. В целом же ходовая, будто заточенная под российские реалии, отрабатывает мелкие стыки и неровности уверенно и мягко. Но это не плавающая нежность паркетников, а энергоемкий, бархатный ход.

Возможно, хотелось бы чуточку более внятного руля. Хотя точность обратной связи в рамках класса на хорошем уровне, автомобиль не «ищет» колесами дорогу, а на трассе строго держит прямую, не требуя корректировок «баранкой». Держа в руках тяжелый штурвал, чувствуешь, что неприятных неожиданностей по части управления, вероятнее всего, не будет, а потому смело встаешь в левый ряд и разгоняешься до максимальной разрешенной скорости.

Кстати о динамике. Я бы сказала, что рамные внедорожники на асфальте не только трудноуправляемые, но и медлительные. Этот же — на удивление бодр. Увесистый автомобиль, буквально танк, чутко откликается на газ и готов «выстрелить» в тот момент, когда это необходимо — чтобы обогнать засыпающего тихохода или шустро проскочить на поворот перед фурой. На трассах, конечно, с оговоркой, но в городском ритме — очень достойно.

Сердце Tank 300 — бензиновый турбомотор на 2 литра (224 л.с., 387 Нм), в паре с ним работает 8-диапазонный «автомат». Старт со светофора уверенный, тяга доступна с самых низов, коробка переключается плавно и практически незаметно. Но этот силовой агрегат создавался явно не для спринтов, а для марафонов (например, путешествий) или бездорожья, где важна не мощность, а тяга.

На что еще обратила внимание, так это на то, что каким бы дерганным ни был водитель, как бы он ни стремился вытряхнуть душу из пассажиров при разгоне и торможении, машина во время активной работы с педалями остается максимально плавной. Тем, кто предпочитает размеренный стиль, это наверняка понравится. Гонщикам — вряд ли, но этот автомобиль и не для них. Для рыбаков и охотников? Сомнительно. Ну, лично мне было бы жалко гонять по полям и лесам внедорожник со стартовой ценой в 4,2 млн рублей. Так что — для путешественников.

А что: настройка силовых агрегатов и плавность хода, о которых мы говорили ранее, высокий уровень комфорта для всех обитателей салона, продуманная эргономика — все располагает к длительным поездкам. Сюда же — вместительность. Возьмем багажник — не шибко длинный, но высокий. И чтобы сложить все необходимое (если вы собираетесь не в трехмесячную экспедицию, а просто в отпуск), даже не нужно опускать спинки задних сидений.

Плюс, разумеется, куча всяких внедорожник фишек: полный привод («интеллектуальный» или Part-time в зависимости от исполнения), блокировки дифференциалов (переднего — только в старших версиях), заводская защита коробки передач (тоже лишь в последних двух комплектациях), масса «умных» ассистентов. Может быть, они вам никогда и не понадобятся, но обладая таким богатым арсеналом, чувствуешь себя, съезжая с асфальта, спокойнее.

И не надо иметь черный пояс по бездорожью, чтобы настроить Tank 300 на нужный лад. Покрутил селекторы, нажал на механические кнопки — и машина готова к штурму. Электроника грамотно распределит тягу, а короткие свесы обеспечат безболезненное прохождение всех препятствий. Так что, отвечая на вопрос, соответствует ли характер модели громким обещаниям дизайна, утвердительно киваем головой.

Подойдет ли вам Tank 300 для повседневной эксплуатации в городе? Если не любите привлекать внимание, то однозначно нет. По-серьезному же — вполне. Единственное — нужно быть готовым к трудностям при парковке в условиях тесных дворов. Автомобиль широкий — без малого два метра. А запаска, вынесенная на пятую дверь, добавляет 13 лишних сантиметров к длине. И хотя камера заднего вида располагается как раз на колесе, все равно нужно время, чтобы привыкнуть.

Расход топлива? Тут, конечно, многое зависит от стиля езды, но у меня не получалось укладываться в заявленные 10,7 л на сотню в смешанном цикле — выходило 12-13 л. Впрочем, это ничуть не напрягало. Куда больше напрягали нефиксируемые поворотники, которыми пользуешься в городе особенно часто. Непослушные — не хотят по команде отключаться, «перебрасываясь» в противоположную сторону.

Отдельного упоминания заслуживает акустический комфорт в Tank 300 — в автомобиле реально тихо. Естественно, на магистральных скоростях шумы встречных ветров в салон проникают, однако для такой «квадратной» машины это более чем достойный результат. Уверенно скажу, что по сему параметру «трехсотка» опережает многих своих конкурентов.

В чем же тот самый секрет успеха модели? Думается, что в самобытности, в яркой индивидуальности. Tank 300 — автомобиль с характером, который не пытается угодить всем, втискиваясь в рамки сложившихся шаблонов. Он очень удачно сочетает в себе «городской» комфорт с серьезными внедорожными амбициями и позволяет владельцу быть чуточку выше во всех прямых и переносных смыслах. Выше и увереннее — что для нашего авторынка, захваченного китайцами, большая редкость и настоящая роскошь.