JAC готовит для России две автоновинки в 2026 году

В уходящем году компания JAC вывела на отечественный рынок две новинки: минивэн RF8, продажи которого стартовали в начале декабря, и дизельную модификацию пикапа T9. Сбавлять обороты китайцы не намерены и в 2026-м — они готовят еще парочку автопремьер.

Как нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили в представительстве JAC, в следующем году в России дебютирует внедорожник JS9, а также обновленный пикап T9 с многорычажной подвеской Multilink. Последний появится в шоу-румах дилеров уже совсем скоро — в январе. А вот JS9 придется подождать, он запланирован только на третий квартал — то есть на июль-сентябрь.

JS9 должен был добраться до нашей страны в 2025-м, но сроки запуска почему-то перенесли. Это — полноразмерный внедорожник, созданный на базе всё того же T9. Его длина — 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 +/-20 мм. Под капотом рамника «поселится» двухлитровый бензиновый мотор на 224 л.с. Пару ему должен составить 8-ступенчатый «автомат». Что касается полного привода, то это, скорее всего, будет Part-time с раздаточной коробкой.

Стоит отметить, что параллельно свою новинку на базе JAC JS9 готовит отечественный бренд Sollers, и она тоже должна дебютировать в третьем квартале 2026-го. Сейчас завод проводит тестовые испытания и готовится к запуску серийной сборки. Российский аналог будет отличаться как минимум двигателями: он получит и бензиновый, и дизельный моторы на 200 л.с. Кроме того, вероятно, найдутся различия по оснащению.

Добавим, что с главной новинкой JAC уходящего года — с минивэном RF8 — портал «АвтоВзгляд» уже познакомился. Прочитать тест-драйв, в котором мы подробно рассказали об автомобиле, его плюсах и минусах, можно здесь.