Добро пожаловать в RF: тест-драйв самого доступного минивэна JAC RF8

Минивэн от JAC отнюдь не новинка глобального авторынка. Еще в декабре 2023-го модель Refine RF8 была представлена на автосалоне в Чэнду. Через два года после премьеры джаковский минивэн наконец доехал и до России. Точнее даже сказать, пустил корни в нашей стране, обосновавшись на заводе Sollers. Портал «АвтоВзгляд» побывал на премьерном тесте обрусевшего гостя из Поднебесной и выяснил, стоит ли конкурентам всерьез опасаться нового игрока на отечественном рынке.

На самом деле на рынке минивэнов одновременно появились сразу два игрока: это JAC RF8 и его брат-близнец, который производится на том же заводе в Елабуге, Sollers SP7. Не будем вдаваться в нюансы, чем отличаются друг от друга эти клоны, собранные из одних и тех же комплектующих (по гамбургскому счету ни чем, окромя шильдиков), но уже понятно, что оба варианта исполнения изменят расстановку сил в сегменте.

Своим прямым конкурентом джаковцы видят GAC M8. Хотя по субъективным ощущениям автомобили как будто бы разные. M8 позиционируется в большей степени как премиальный бизнесвэн — и надо отметить, что люксовости в убранствах салона и впрямь предостаточно — в то время как квинтэссенция RF8 определена в слогане «На все случаи жизни» и в лобовом сравнении с гаковским «автобусом» JAC воспринимается более повседневным автомобилем. Как, например, Kia Carnival или Dodge Caravan.

Может, это потому, что в силуэте кузова нет вычурных линий и дизайнерских изысков, коими любят выпендриваться премиальщики, нарочито подчеркивая, как оптика головного света находит свое продолжение в очертаниях дверных ручек, объединяясь в единую композицию... Здесь же все максимально сдержанно, лаконично, от того, видимо, производит впечатление чего-то простого и народного.

КОГДА ЦЕННОСТЬ ВЫШЕ ЦЕНЫ

Впрочем, проводить аналогии с «корейцем» или «американцем» не совсем корректно, ибо модели официально не поставляются в Россию и, соответственно, в сегменте «бусиков» из явных конкурентов и впрямь остается только GAC M8 с ценой, стартующей от 6,5 «лямов». Что же касается стоимости JAC RF8, то — без учета спецпредложений — в дилерских центрах за машину просят 4,8 млн рублей. И в ценовом срезе герой нашего сегодняшнего рассказа вне конкуренции.

По уровню оснащения RF8 если и проигрывает M8 от GAC, то не сказать что сильно. Судите сами: передние и задние парктроники, камеры в круг, панорамная крыша и люк, задние боковые двери с электроприводом, великолепная аудиосистема, трехзонный климат-контроль, электрорегулировки всех сидений, подогрев и вентиляция первого и второго ряда, массаж для пассажиров второго ряда, адаптивный круиз-контроль, Bluetooth, USB-порты на первом и третьем ряду, встроенные столики в спинке передних кресел, амбиентная подсветка. Внешние зеркала с электроприводом оснащены функцией наклона при включении заднего хода, фронтальные и боковые «эирбеги» водителя и переднего пассажира, а также боковые шторки безопасности...

Перечислять все «плюшки» можно еще довольно долго, их реально много, и они способны удовлетворить запросы даже самой взыскательной публики. И хотя заявленная целевая аудитория «эр эф восьмого» отнюдь не биг боссы, для которых автомобиль — это офис на колесах, в нем продумано всё, чтобы даже солидные дядьки не чувствовали себя ущербно. Впрочем, данный автомобиль интересен не только своим богатым оснащением, но и ездовыми характеристиками.

ЗНАКОМАЯ ПАРОЧКА

Под капотом JAC стоит 2-литровая «турбочетверка» Dongan N20TG, развивающая мощность в 236 «кобыл». К слову сказать, на китайской версии минивэна мотор более щедрый на отдачу — в пике развивает аж 253 «лошади». Силовая установка работает в паре с 8-ступенчатым классическим «автоматом». Этот симбиоз мотора и коробки JAC уже давным-давно обкатал на своем пикапе T9, с оговоркой, правда, что на грузовичке двигатель дефорсирован до 224 «лошадок».

Настройки мотора и АКП не вызвали ни малейших замечаний. Уверенный подхват с самых низов, и далее автомобиль настолько незаметно перебирает передачи, что возникает чувство, будто бы едешь на электротяге, а не на бензине. Усиливает этот эффект и отменная шумоизоляция: не слышно ни мурчания мотора, ни шелеста зимних покрышек. И секрет не только в самой шумке дверей, арок и перегородки, отделяющей моторный отсек от салона, но и в том, что лобовое и боковые стекла специальные шумопоглощающие. Уж не знаю, маркетинговый ли это ход или на самом деле какой-то особый состав у окон, но в салоне и впрямь по-библиотечному тихо.

Коль уж косвенно упомянули электротягу (в контексте шумоизоляции и плавности переключения передач), то отметим, что российский офис JAC не исключает возможность появления у нас в обозримой перспективе «восьмерки» с гибридным мотором. Ведь в Китае Refine RF8 со 163-сильным бензиновым ДВС, на подхвате у которого трудится 218-сильный электродвигатель, уже вовсю успешно продается.

Несмотря на то, что передняя подвеска оснащена стойками «МакФерсон», автомобиль очень мягкий и предсказуемый в управлении. И если бы не заглянул в недра передней части кузова, то пребывал бы в полной уверенности, что спереди, как и сзади, стоит многорычажка, потому как машина прекрасно держит дорогу даже на высоких скоростях, сохраняя комфорт и управляемость, что, в общем-то, не всегда свойственно для авто с таким типом передней подвески.

НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС, НО И МНОГО ЛИЧНОГО

Сойти за бизнесвэн, особенно в черном цвете, JAC RF8 вполне способен. Хотя по очертаниям он все же напоминает добротный семейный автомобиль. Литраж «грузового отсека» при условии, что все пассажирские места задействованы — 700 литров, что по меркам класса весьма внушительно. Но этот литраж условный, поскольку, чтобы его заполнить, чемоданы и сумки придется ставить друг на дружку, а такая «пирамида» уже на третьем ярусе пошатнется и рухнет раньше, чем успеет захлопнуться пятая дверь.

Если же сложить задний трехместный диван и сдвинуть его максимально вперед, то багажник можно «раздуть» аж до 2500 литров. Правда, при складывании «галерки» ровного пола вы не получите, поскольку убранный третий ряд образует высокую ступеньку. Чемоданы и сумки разместить, конечно же, можно, а вот перевезти на дачу холодильник едва ли получится.

СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ...

Не могу сказать, что при первом знакомстве JAC RF8 произвел какой-то вау-эффект. Внешность сдержанная, интерьер спокойный, без всяких там излишеств в виде огромной плазмы для задних пассажиров, эффекта звездного неба на потолке и прочей шелухи. Но вот именно скромность (этакой благочестивой девицы) и подкупила в нем больше всего. Вполне понятное и логичное расположение основных органов управления, да и в целом эргономика на высоте. Очень богатая комплектация, ассистентов водителя и всевозможных систем безопасности не меньше, чем в топовой версии какой-нибудь китайской премиалки.

И в нынешних реалиях цена в 4,8 миллиона за машину такого класса выглядит не так уж пугающе. Когда по окончании теста попросил коллегу поделиться впечатлениями о JAC RF8, он на минуту завис и выдал редкую для автомобильного журналиста фразу: «А ты знаешь, поймал себя на мысли, что и докопаться-то не до чего»... А не это ли — наивысшая похвала?