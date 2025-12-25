Россиянам презентовали новый фургон Foton View

Foton View создан, чтобы разъезжать в плотном городском потоке. Новинка сочетает в себе функциональность коммерческого транспорта с управляемостью и комфортом легкового автомобиля.

Foton View можно будет приобрести на отечественном рынке в двух версиях. Обе должны порадовать светодиодной оптикой. Габариты первой составляют 5490x1980x1990 мм при колесной базе 3510 мм. Отсек для грузов вмещает 6,8 куб. м. Во втором случае он увеличивается до 7,9 куб. м., а высота — до 2195 мм. Полная масса вырастает с 2490 до 3100 кг.

При любом раскладе под капотом установлен 159-сильный двухлитровый наддувный дизельный агрегат, обеспечивающий тягу 377 Нм. Переключением передач заведует 6-скоростная «механика» либо 8-диапазонный «автомат». За безопасность отвечают ABS, ESC и система предупреждения о фронтальном столкновении.

В кабине расположены три посадочных места, предназначенные для водителя и двух пассажиров. В базовом исполнении можно рассчитывать на кондиционер и круиз-контроль, силовой агрегат запускается кнопкой, предусмотрен бесключевой доступ.

Остается сказать, что специально для российского рынка предусмотрен зимний пакет. В итоге у Foton View греются ветровое стекло, наружные зеркала и кресло водителя. Аккумулятор рассчитан на бесперебойную работу при низких температурах.