«Газель» и «китайцы: битва фургонов на шоу COMTRANS International-2024

Московская выставка COMTRANS International, что проходит сейчас в столичном «Экспоцентре», оказалась довольно богата на новинки коммерческой техники, которая уже в будущем году выйдет на наш рынок. Понятно, что бал и здесь правят китайские товарищи, а родное отечество, по крайней мере в сегменте LCV, отстаивает только Горьковский автозавод. Но так или иначе, конкуренция в сегменте фургонов, как выяснил портал «АвтоВзгляд», посетив это мотор-шоу, только усиливается.

Так, бывший представитель грузового подразделения Mercedes-Benz, компания «МБ Рус», выкатила сразу несколько моделей Foton Toano. Уже известный в России цельнометаллический фургон грузоподъемностью до 910 кг в односкатном варианте предлагается по специальной цене в 2 580 000 руб. Автомобиль, напомним, вооружен знакомым нам турбированным дизельным двигателем ISF объемом 2,8 л мощностью 150 л. с., агрегатированным с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Кроме него, на выставку привезли 8-местный минивэн на его базе, а также электрическую версию полной массой 3,5 т. Последняя оборудована электродвигателем мощностью 130 кВт и литиевой батареей мощностью 100 кВт. Доступно два режима зарядки: быстрый — за 40 минут и стандартный — за 5,5 часов. Дальность хода на одной зарядке составляет, как утверждает производитель, до 300 км.

Правда, несколько смущает крайне экономная комплектация: у первого фургона нет даже противосолнечного козырька у пассажира. Впрочем, безопасность на высоте: имеются две подушки безопасности, ESC, ABS и система распределения тормозных усилий EBD.

1/2

А между тем, повторим, конкуренция в этом сегменте высока, как никогда. Помимо хорошо известных одноклассников ГАЗ, Sollers, JAC и еще десятка марок, на нынешней выставке стартовала новая для нас марка Avior. И вот ее фургон V90 полной массой до 3,5 т имеет в базе шесть подушек безопасности, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, кондиционер и прочее. Под капотом — 2-литровый турбодизель, развивающий 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП. Объем грузового отсека — 12 куб.м.

Был показан и «младший брат» V90 — уменьшенный заднеприводный фургончик G10. Оснащённый теми же агрегатами, пятиметровый фургончик с объемом грузового отсека 5,2 куб.м. Это, по сути, китайский аналог Ford Transit Custom.

1/2

Кстати, представители марки гордятся, что Avior продается в 23 странах Европы. Это неудивительно, если вспомнить, что там машины носят имя SAIC Maxus. Да-да, это тот самый LDV Maxus, что когда-то был российским, а до того — голландско-английским фургоном марки Leyland-DAF Vans.

Отстаивать честь, то есть долю рынка, российских производителей пришлось ГК «Современные транспортные технологии». Правда, компания привезла в Москву только пассажирские версии фургонов, но понятно, что «Газель NN 4x4» будет популярна во всех своих ипостасях.

Для полноприводных автомобилей поколения NN разработан оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской. Еще один полностью новый узел — раздаточная коробка с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой.

Фото автора.

Отказ от рычагов механического переключения режимов раздаточной коробки позволяет уменьшить уровень шума в кабине. Впрочем, более подробно об этой модели вы можете узнать здесь.