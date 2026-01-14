АВТОВАЗ рассказал, чем порадует россиян в 2026 году

Минувший год значительно «подредактировал» планы тольяттинского автогиганта в том числе и на год наступивший. Хотя президент АО «АВТОВАЗ» смотрит в 2026-й с осторожным оптимизмом.

В частности, он анонсировал рост производства до 400 000 автомобилей с прошлогодних 325 000, заявив, однако, что на предприятии будут внимательно следить за рыночной ситуацией, чтобы не работать на склад. При этом г-н Соколов подчеркнул, что в случае необходимости вверенное его заботам акционерное общество в состоянии выпускать на всех своих площадках (Тольятти, Ижевск, Питер и заводик в Чечне) 600 000-650 000 машин.

Но главная на сегодняшний день задача — вывести в 3-м квартале текущего года на рынок кроссовер LADA Azimut. В его моторную линейку войдут два двигателя мощностью 120 и 132 л.с., агрегатированные с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. В дальнейшем должна появиться и «честная» АКП — для 1,5-литрового турбомотора на 150 сил, который пополнит гамму позже.

Для запуска кроссовера, в частности, в минувшие зимние каникулы на заводе не сидели без дела и провели на «азимутовском» конвейере более 8000 различных пуско-наладочных работ, уделив особое внимание дальнейшей роботизации производственных линий. Сейчас там задействовано около 600 промышленных роботов, что считается довольно высоким уровнем автоматизации в автопроме, а это в свою очередь заметно повышает качество продукции, минимизируя пресловутый человеческий фактор.

При этом г-н Соколов особо подчеркнул, что в 2026-м АВТОВАЗ уделит особое внимание именно качеству сборки своих изделий. Для чего, в том числе, будет особенно тщательнее работать с поставщиками. Что касается продуктовой линейки, то кроме упомянутого «Азимута», в планах предприятия реанимация производства в этом году LADA Vesta Sport и вооружение Niva Legend 1,8-литровым движком.