В 2026 году FAW локализует в России автомобили Bestune

Похоже, компания FAW, представленная в массовом сегменте российского авторынка маркой Bestune, все же решила вопрос с локализацией производства и уже в этом году откроет продажи машин, собранных на одной из отечественных площадок. По крайней мере, планы такие у китайцев есть.

Кроме того, в планах компании на этот год — обновление кроссовера T77

О том, что уже в 2026 году на российский рынок выйдут локализованные автомобили Bestune, представители марки сообщили нашим коллегам из «Российской газеты». Судя по всему, на конвейер поставят кроссовер T90 и лифтбэк B70, а также посвежевший паркетник T77, который некоторое время назад исчез с официального сайта и из дилерских шоу-румов.

Любопытно при этом, что о бюджетном кроссовере T55 представители российского офиса не сказали ни слова. То ли его по-прежнему будут импортировать из-за границы, то ли и вовсе выведут из линейки.

На каком именно автозаводе «пропишутся» китайцы от FAW, пока неизвестно. Но, напомним, у компании уже был опыт работы с отечественными автопроизводителями: в 2023 году на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпустили небольшую партию кроссоверов Bestune T77, который получил название LADA X-Cross 5. Проект признали неудачным, и машины FAW в Северной столице больше не собирали.

Добавим, что на сегодняшний день продуктовый ряд Bestune в России насчитывает три модели: паркетник T55, более крупный и современный кроссовер T90, а также среднеразмерный лифтбэк B70. За первый просят от 1,56 млн рублей с учетом всех возможных скидок, за второй — от 2,6 млн, за третий — от 2,3 млн.

При этом нельзя сказать, что автомобили Bestune пользуются в нашей стране большим спросом. По итогам 2025 года марка не смогла войти даже в топ-30, реализовав 4845 машин. Впрочем, потеряли эти китайцы немного — всего 0,9% по отношению к результатам 2024-го. И это притом что в целом российский рынок новых легковушек просел на 16%.