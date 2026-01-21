Новый Haval или подержанная Toyota: россияне мечутся между дилерами и таможней

Российский авторынок по итогам 2025 года демонстрирует парадоксальную картину, где официальные продажи через дилерские сети и импорт для личного пользования двигаются разными, хотя и взаимосвязанными путями. Каким образом это происходит, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Стоимость новых автомобилей в официальных сетях достигла рекордных значений: средний чек за отечественную машину приблизился к 1,95 млн рублей, показав рост на 22%, а за китайский — к 3,82 млн (+8,3% за последние полгода). При этом структура продаваемых автомобилей кардинально изменилась.

Доля китайских марок в общих продажах новых легковых автомобилей сократилась с 58,5% до 51,7%, а сами продажи упали на 25%, до 685,2 тыс. единиц. На фоне этого происходит смещение ассортимента официальных китайских брендов в сторону более дорогих моделей, что подтверждает топ-5 бестселлеров во главе с одним из самых «бюджетных» кроссоверов из КНР Haval Jolion, чьи прайсы почти вплотную приблизились к трем «лямам».

Причины стремительного роста цен и трансформации предложения многослойны. Для отечественного сегмента ключевыми факторами стали обновление модельного ряда в сторону более технологичных и дорогих комплектаций (LADA Vesta 2026-го модельного года — ярчайшее тому подтверждение), рост издержек, общая инфляция и в итоге, повторим, фактическое исчезновение бюджетных предложений ниже 1,5 млн рублей, что сдвигает средний ценник вверх.

Фото avtovzglyad.ru

Для китайских ТС, приезжающих к нам официальными путями, на стоимость и доступность повлияли и рост тарифов утильсбора, и по-прежнему высокая ключевая ставка, и курсовые колебания, и смена ассортимента самими производителями в пользу более дорогих комплектаций и моделей, а также резкое уменьшение объемов поставок, о чем красноречиво говорит сокращение количества объявлений о продаже новых машин более чем вдвое.

В поисках альтернативы дорогим ТС из автосалонов россияне массово обратились к приобретению машин по схеме параллельного импорта через Дальний Восток, что стало главным трендом года. Через таможню Владивостока в 2025 году было ввезено 347,4 тыс. автомобилей для личного пользования, что на 62% больше, чем годом ранее.

Этот мощный поток, состоящий преимущественно из подержанных «японок» и «корейцев», стабилизировал рынок, предложив покупателям выбор. В топе ввезенных марок значатся Toyota, Honda, Kia, BMW и Hyundai. Таким образом, для многих альтернативой новому китайскому кроссоверу за 4 млн руб. стала подержанная иномарка из параллельного импорта, средняя цена которой лишь приближается к отметке в 1,5 млн «деревянных».

Подобная тенденция, вероятно, сохранится в ближайшей перспективе. Рынок новых автомобилей продолжит терять бюджетный сегмент, а спрос будет распределяться между двумя основными полюсами: отечественными моделями в ценовой нише около 2 млн рублей и обширным рынком параллельного импорта, где представлены как доступные подержанные, так и премиальные авто. При этом доля официальных китайских брендов будет продолжить сокращаться под давлением новых типа российских марок, созданных на базе китайских платформ, таких как Belgee, «Москвич» или Tenet.

Фото avtovzglyad.ru

Прогноз на текущий год предполагает, что цены на новые автомобили в официальных дилерских сетях останутся высокими или продолжат умеренный рост, обусловленный фискальной политикой государства, инфляцией и логистическими издержками. Спрос же будет распределяться по двум основным векторам.

С одной стороны, сохранится устойчивый интерес к отечественным маркам, чье предложение будет постепенно расширяться. С другой стороны, параллельный импорт, доказавший и свою эффективность, и масштаб, останется чуть ли не ключевым источником для пополнения парка иномарками, формируя не совсем здоровую конкуренцию и предлагая россиянам более широкий ценовой и модельный выбор.