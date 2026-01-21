Глава РОАД: как минимум 20 китайских брендов покинут российский рынок

Статистика российских продаж по конкретным брендам, представленная на слайде, может, по словам г-на Подщеколдина, помочь потенциальному покупателю понять, машины каких марок брать точно не стоит. Красный цвет этого «Светофора», как и у его дорожного собрата, просто вопиет об остановке в принятии решения. Ведь, как подчеркивает лидер РОАД, ни одна компания, даже китайская, не будет долго продолжать свою деятельность (содержать региональные представительства, вести маркетинговые и рекламные кампании, поддерживать дилеров, содержать склады запчастей) при штучных продажах.

А в красной зоне, как мы видим, сегодня находится 20 марок из КНР, которые с высокой долей вероятности покинут РФ уже в этом году. И очень высоки риски, что после своего исхода оставят «счастливцев», решившихся на покупку их изделий, без должного сервиса и запасных частей.

Еще 12 китайских автостроителей, взявшихся за покорение наших просторов, попали в желтую зону. И если проводить аналогии с ПДД, то этот цвет электронного регулировщика тоже, напомним, призывает водителя остановиться. То есть в нашем случае у брендов, попавших в этот сегмент таблицы, шансы на вылет не менее высоки и все с теми же невеселыми последствиями для поверивших в них отечественных автолюбителей.

При этом надо заметить, что и в зеленом сегменте не у всех представленных там производителей, следуя логике представителя РОАД, дела в смысле сохранения своего присутствия на просторах нашей Необъятной неочевидны. Короче говоря, собираясь в автосалон за новым «китайцем», учитывать «Светофор» российских автодилеров в этом своем движении, наверное, стоит.