Глава РОАД: как минимум 20 китайских брендов покинут российский рынок

Об этом, по его мнению, говорит статистика продаж

Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), подводя неутешительные итоги автопродаж 2025 года, представил любопытную диаграмму, названную им «Светофор».

Иван Флягин

Статистика российских продаж по конкретным брендам, представленная на слайде, может, по словам г-на Подщеколдина, помочь потенциальному покупателю понять, машины каких марок брать точно не стоит. Красный цвет этого «Светофора», как и у его дорожного собрата, просто вопиет об остановке в принятии решения. Ведь, как подчеркивает лидер РОАД, ни одна компания, даже китайская, не будет долго продолжать свою деятельность (содержать региональные представительства, вести маркетинговые и рекламные кампании, поддерживать дилеров, содержать склады запчастей) при штучных продажах.

А в красной зоне, как мы видим, сегодня находится 20 марок из КНР, которые с высокой долей вероятности покинут РФ уже в этом году. И очень высоки риски, что после своего исхода оставят «счастливцев», решившихся на покупку их изделий, без должного сервиса и запасных частей.

Еще 12 китайских автостроителей, взявшихся за покорение наших просторов, попали в желтую зону. И если проводить аналогии с ПДД, то этот цвет электронного регулировщика тоже, напомним, призывает водителя остановиться. То есть в нашем случае у брендов, попавших в этот сегмент таблицы, шансы на вылет не менее высоки и все с теми же невеселыми последствиями для поверивших в них отечественных автолюбителей.

При этом надо заметить, что и в зеленом сегменте не у всех представленных там производителей, следуя логике представителя РОАД, дела в смысле сохранения своего присутствия на просторах нашей Необъятной неочевидны. Короче говоря, собираясь в автосалон за новым «китайцем», учитывать «Светофор» российских автодилеров в этом своем движении, наверное, стоит.

