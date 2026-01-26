В России заметно вырос спрос на новые автомобили Toyota и Mazda

Популярные японские автопроизводители Mazda и Toyota стали чувствовать себя комфортнее в России по итогам четвертой недели текущего года. С 19 по 25 января владельцев в нашей стране нашли 541 и 555 таких легковушек.

Оба бренда официально ушли с отечественного рынка несколько лет назад

Статистикой поделилось аналитического агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, за неделю «Тойота» поднялась на пятую строчку в марочном рейтинге, а Mazda стала шестой, разом перепрыгнув три ступеньки.

Тем временем лидером в легковом сегменте остается LADA, чьи автомобили за обозначенный период разошлись тиражом 4493 экземпляра. Следом пристроился Haval благодаря показателю в 2157 машин, тройку лидеров замкнул Tenet за счет 1894 проданных авто.

По словам специалистов, тысячный барьер по продажам также удалось преодолеть Geely, но все прочие игроки рынка до него уже не дотянули, включая упомянутые Mazda и Toyota.