Эксперты АЕБ оценили перспективы возвращения сбежавших из России автобрендов

Вопрос о возможном возвращении покинувших РФ автостроителей — не только корейских и японских, но и европейских, а также американских — все еще стоит на повестке дня: наши автомобилисты просто не готовы платить ту цену, что указана в ценнике на китайские и российские машины. Но случится ли такой сценарий однажды? И если случится, то в каком формате? Ответ на этот злободневный вопрос прозвучал на днях на ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пертурбации последних лет, в рамках которых привычные и востребованные автомобильные марки вынуждены были насиженные места покинуть, уступив место «поднебесным» брендам с периодическими проблесками отечественного автопрома, еще не завершены. Об этом на ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса заявил Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. Эксперт убежден, что до стабилизации рынку еще предстоит пройти определенный путь, простым и коротким не являющийся.

В частности, китайские товарищи, на первый взгляд чувствующие себя вполне комфортно, монументально устойчивыми не являются: проблемы, в которых погряз внутренний китайский авторынок в 2025 году, нанесли определенный урон, и многие бренды ожидают перемены. Не всегда в лучшую сторону, что, вне всяких сомнений, скажется и на российском авторынке. Но нас, будем честны, интересует другой эпизод дискуссии: вернутся ли в РФ автопроизводители из других стран?

— При изменении внешних (читай — санкционных) условий — вернутся, — считает Калицев. — Вернее, те из них, кто не сбежал и продолжил поддерживать клиентов и дилерскую сеть, соблюдал гарантийные обязательства и не бросил сложившиеся взаимоотношения с Россией на произвол судьбы. Они не ушли, а вынужденно, далеко не по своей воле, перестали подавать автомобили. Но не уходили. А вот те, кто разорвал все связи, их возвращение будет очень сложным...

Алексей Калицев по понятным причинам конкретных имен не называл. Однако, исходя из экспертного мнения, сложившегося в недрах автомобильного сообщества, несложно сделать вывод о перспективах конкретных марок: японские Toyota и Mitsubishi, Suzuki и Subaru, Mazda, а также корейские Hyundai и Kia оставили представительства в России, пусть и с ограниченным функционалом. А вот Renault и Mercedes-Benz, например, «нахлопали дверей» на много лет вперед, так что перспективы этих именитых марок в России выглядят более чем туманными.