В России назвали цену LADA Aura c бесключевым доступом и автозапуском

Отечественным дилерам начали отгружать LADA Aura 2026 модельного года с расширенным набором оборудования. Теперь минимальная цена седана составляет 2 269 000 рублей, то есть он подорожал почти на четверть сотни.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», «Ауре» досталась ключ-карта с функциями удаленного запуска силовой установки и бесключевого доступа в салон. Новшества касаются всех вариантов исполнения удлиненной четырехдверки. Суть в том, что двери седана автоматически разблокируются, если владелец приближается на расстояние до 1,5 м.

Кроме того, АВТОВАЗ обновил мультимедийный комплекс EnjoY. Нынче он доступен в комплектации Premier, куда входят навигатор и голосовой помощник, авторизация в бортовых сервисах и приложениях происходит через Сбер ID. Кстати, предусмотрена и бесконтактная заправка.

То же самое исполнение гарантирует наличие LED-оптики, четверки «эйрбегов», систем мониторинга слепых зон и курсовой устойчивости. Прилагаются кондиционер, парктроники спереди и сзади, греются передние сиденья и подушки заднего дивана. Топовая версия Status добавляет 10-дюймовый планшет и сервисы «Яндекса»

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал «закрученный» тест-драйв дореформенного бизнес-седана LADA Aura. Его техническая начинка не изменилась, как и многое другое.