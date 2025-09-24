Слабая Aura: почему бизнес-седан LADA оказался никому не нужен

Дыма без огня не бывает, а появившиеся в телеграм-каналах новости о сворачивании производства «Ауры», оперативно опровергнутые АВТОВАЗом, стоит воспринимать именно так: над бизнес-седаном сгущаются тучи, а до спасительного марта, когда он может поехать в такси — еще дожить надо. Впрочем, история подсказывает печальный исход. История самой «Лады», кстати. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Правила про «второй вход в одну реку» и «два раза в одну воронку» для руководства крупнейшего отечественного автозавода — не правила: начиная аж с «девятки» (вернее- ВАЗ-21099), АВТОВАЗ пытается сделать представительский седан путем удлинения имеющейся на конвейере модели.

Первый блин в лице Amadeo, представляющего собой удлиненную аж на полметра «девяносто девятую» с форсированным до 88 л.с. мотором, хотели продавать за 20 000-25 000 американских долларов. Законный результат — фиаско: Сеть подсказывает, что было собрано не то два, не то три экземпляра, которые имеют исключительно коллекционную ценность.

Далее был Consul, на котором уже в 1997 году должен был пересесть чиновничий аппарат всей России: «десятку» удлинили сразу на 650 мм, оснастили телефонами и холодильниками, кондиционером и отделкой из натуральной кожи. Помните такую машину? Ничего удивительного: никто не помнит.

Впрочем, у тольяттинцев имелся более известный вариант — «Премьер»: тот же ВАЗ-2110 удлинили на 175 мм, а машина таки стала серийной. Даже сейчас «длинную десять» можно за 190 000 рублей встретить в продаже, причем — на ходу. Уже неплохо. Настолько, что «Премьер» переродился в кузове Priora, мелкосерийно выпускавшийся аж четыре года (с 2008 по 2012 год).

Естественно, машины сходили не с главного конвейера, а со стапелей «партнера» — компании «Супер-Авто». И далеко не в товарных количествах: на досках объявлений обнаружен всего один автомобиль, за который продавец хочет 410 000 рублей и готов торговаться. Привлекательно, ведь это машина последнего — 2012-го — года выпуска.

Успокоил ли откровенно прохладный ответ рынка безудержное стремление волжских автостроителей к «стрейчу» своих седанов? Нет, нет и еще раз нет: в 2015 году наступает закат эпохи «Приоры», а 25 сентября того же года с конвейера начинают сходить машины нового поколения — LADA Vesta.

«Отдел растягиваний» — что оголенный нерв: «Весту» наращивают на 250 мм, увеличивая колесную базу до 2885 мм, а длину машины — до 4660 мм. Так появляется Vesta Signature («автограф» по-русски). В чем расписались автостроители — понятно: задора хватило на четыре экземпляра, как пишут в интернете, после чего проект оперативно закрыли. Но не забыли!

Снова острое желание видеть отечественных чиновников на «нашемарках», снова «наш ответ Чемберлену»: 9 октября 2024-го началось промышленное производство бизнес-седана LADA Aura: берем «Весту», ввариваем вставку в пол, штампуем новые двери и новую крышу, получив добавку в 250 мм для колесной базы. Теперь она — 2885 мм. Постойте, это ж уже было? На что же тогда пошли инвестиции в 7 миллиардов рублей?

Но нет, это — другое, вы мягкое с теплым не путайте: то была «Сигнача», а то «Аура»! VIP-статус последней особенно ярко подчеркнут не только кожаной отделкой салона и простором даже для очень большой ноги заднего пассажира, но и подогревом сидений, а так же единственным USB-портом и зарядкой на 12 Вольт, чтобы восседающий на заднем диване комфортно заряжал свою кнопочную Nokia, исторически не имевшую возможности «набрать энергии» из USB-порта. Ну или видеорегистратор интегрировать — мало ли задач для розетки!

Под капотом — сопряженный с китайским вариатором 1,8-литровый EVO-мотор на 122 «силы», которому с подросшим автомобилем приходится совсем не просто. Разгон до сотни — 12,5 секунд: по перекрытым дорогам с мигалками не полетаешь. Казалось бы, что могло пойти не так?

Однако же с января по август 2025-го года тольяттинцам удалось продать всего около восьмисот «Аур»: половина — частникам, половина — «юрикам». Сто машин в месяц — это приговор, называя вещи своими именами. Почему такой слабый спрос? Шумная, проблемная (жалобы и на электронику, и на вариатор, и на работу усилителя руля встречаются на форумах часто), но главное — очень дорогая.

Платить минимум 2 800 000 рублей за отечественный автомобиль, пусть и натянутый всеми силами на старший сегмент, клиент не готов. Не готово и государство — единичные экземпляры заняли место в гаражах особого назначения. Видимо, у покупателей просто нет своих денег, а кредит не дают.

Возмутительными на этом фоне выглядят результаты извечного конкурента за сердца отечественного чиновничьего цеха — Toyota Camry, официально в Россию уже как три года не поставляемую. Так вот: «божестенных Камри» только за август 2025-го было продано 587 штук.

И появление в новостной повестке слухов о закрытии проекта «Аура», бодро и мгновенно опровергнутых самим заводом, вызвано, возможно, не столько получением инсайдерской информации (что, кстати, не исключено), сколько положением модели на рынке: существование Aura при текущих продажах — нонсенс.

В бизнесе такие решения просто невозможны: машина производит космический убыток, а завод сегодня позволить себе «имиджевые модели» не может и даже не имеет права. LADA Aura — не Rolls-Royce, чтобы зарабатывать на тираже в тысячу штук в год.

Но реальные продажи никого в Тольятти, похоже, не волнуют: градообразующее предприятия от них не слишком сильно зависит. Вернее, не зависит совсем: при иных условиях ни «Ауры», ни «е-Ларгуса», ни прочих «эксклюзивов» просто бе не существовало.