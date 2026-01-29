Haval обновил кроссовер H7 для российского рынка

Обновленный Haval H7 может похвастать бензиновым мотором с большей отдачей и расширенными цифровыми возможностями. В частности, производители доработали мультимедийный комплекс, добавив онлайн-сервисы. Сроки начала продаж в России пока неизвестны.

В ходе модернизации отдача двухлитрового турбомотора «семерки» выросла до 231 л.с. с прежних 192. В то же время крутящий момент увеличился до 380 Нм, а экологический класс нынче соответствует стандартам Евро-6. Теперь H7 считается наиболее мощной моделью бренда в нашей стране. Как и раньше, передачи переключает 7-диапазонный «преселектив», полный привод реализован с помощью муфты на задней оси.

На борту кроссовера появился онлайн-сервис VK Видео, позволяющий смотреть любимые фильмы и сериалы прямо в автомобиле. Однако в целях обеспечения безопасности отвлечься на контент в движении не удастся. Для удобства данные на экране мультимедиа могут синхронизироваться с основным аккаунтом пользователя. Еще производители позаботились о дополнительных разноформатных зарядных портах для гаджетов — добавился USB Type-C.

В рамках расширения цифровой экосистемы имеется дистанционный голосовой помощник, работающий в тандеме с «Яндекс Станцией». Вишенка на торте — приложение «Смарт виджет» и постоянно выведенный на экран курсор Smart Ball. По умолчанию он отображает текущую скорость, но может выдавать и другие дополнительные уведомления.

