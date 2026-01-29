653

Названы глобальные автобренды, которые могут первыми вернуться в Россию

Опубликованы результаты опроса

На сегодняшний день отечественный авторынок заполнен преимущественно китайскими моделями. Они составляют больше половины от общего объема. Вполне возможно, что после завершения СВО санкции против РФ будут ослаблены, и покинувшие нас марки начнут возвращаться. Первой «ласточкой» могут стать «корейцы».

Анатолий Белецкий

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опираясь на результаты свежего опроса, проведённого в пабликах организации. Своими прогнозами поделились более 1,5 тыс. человек.

Две трети респондентов или 66% в первую очередь ожидают возвращения корейских автопроизводителей. В то же время японцев в первых рядах видят 42%. На европейцев делают ставку 16%, а еще дюжина досталась американцам.

Эксперт обратил внимание, что 9% или почти каждый десятый уверен, что Россию ждет совсем иное будущее, в котором мы навсегда останемся без некогда привычных глобальных марок.

Аватар пользователя - отсутствует