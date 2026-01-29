Названы глобальные автобренды, которые могут первыми вернуться в Россию

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опираясь на результаты свежего опроса, проведённого в пабликах организации. Своими прогнозами поделились более 1,5 тыс. человек.
Две трети респондентов или 66% в первую очередь ожидают возвращения корейских автопроизводителей. В то же время японцев в первых рядах видят 42%. На европейцев делают ставку 16%, а еще дюжина досталась американцам.
Эксперт обратил внимание, что 9% или почти каждый десятый уверен, что Россию ждет совсем иное будущее, в котором мы навсегда останемся без некогда привычных глобальных марок.