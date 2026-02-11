Стало известно, на сколько подорожали LADA, УАЗ и популярные «китайцы» за 4 года

Средние цены на новые легковые автомобили в России по итогам прошлого месяца существенно превысили показатели четырехлетней давности. И наиболее резкий рост в период с января 2022 по январь 2026 года зафиксирован у китайских брендов.

Так, машины Geely подорожали на 99,2%, что в абсолютном выражении составило 1,95 млн рублей. Похожая ситуация наблюдается у марок Chery и Changan, стоимость которых увеличилась на 86,2% (1,46 млн рублей) и 85,8% (1,5 млн рублей) соответственно. Цены на автомобили Haval выросли в 1,5 раза, что эквивалентно 1,10 млн рублей, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Среди российских марок стоимость автомобилей LADA за указанный период повысилась на 84,1%, или на 783,2 тысячи рублей. В то время как УАЗ «выступил» скромнее: плюс 43,4%, что в денежном выражении составило 579,2 тысячи рублей.

Что же касается последних 12 месяцев, то анализ показывает, что в январе 2026-го по сравнению с январем 2025-го наиболее заметное подорожание произошло у Geely — на 16,1%. Автомобили УАЗ прибавили в цене 7,8%, LADA — 5,9%. Практически без изменений среднего прайса обошлось у Haval (всего плюс 0,5%) и Changan (плюс 0,1%). В то же время Chery демонстрирует снижение: после падения средней цены на 3,4% в 2025 году в январе 2026-го прайсы опустились еще на 1,5% по отношению к январю предыдущего года.

Остается лишь добавить, что эксперты маркетингового агентства НАПИ анализировали именно эти шесть брендов. Не исключено, что если бы в их исследование вошли и другие, менее популярные марки, то результаты оказались бы иными — то есть в лидеры по подорожанию вполне могли выбиться другие компании.