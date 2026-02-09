От камеры без эха до лаборатории без света: один день в R&D-центре Changan

Когда подъезжаешь к глобальному исследовательскому центру Changan в Чунцине, первое, чему поражаешься — масштабу. Это не просто офисное здание с парочкой лабораторий в подвале. Это целый кампус, раскинувшийся среди холмов, где каждый корпус отвечает за свое направление: от акустики до кибербезопасности. Там работают тысячи инженеров, и там же рождаются технологии, которые потом появляются в серийных автомобилях. А подробности — в репортаже портала «АвтоВзгляд».

Changan — компания с 164-летней промышленной историей, хотя автомобилями она занимается чуть более сорока лет. Сегодня бренд управляет 21 производственной базой и 76 заводами по всему миру, присутствует в 115 странах и регионах. Но именно этот центр в Чунцине — сердце всей инженерной экосистемы. И место, где смелые идеи превращаются в прототипы.

Глобальная «чангановская» сеть НИОКР охватывает десять локаций в шести странах: непосредственно Китай, Великобритания, США, Япония, Италия, Германия. Более 24 000 инженеров из 31 страны работают над силовыми установками для электромобилей, системами автономного вождения, программными платформами и интеллектуальными технологиями. Пять тысяч из них специализируются именно на искусственном интеллекте и софте, который используется в машинах Changan, Avatr, Deepal и прочих суббрендов.

Первое, куда нас ведут — комплекс лабораторий NVH. Эта аббревиатура расшифровывается как Noise, Vibration, Harshness — то есть шум, вибрация, жесткость. Звучит сухо, но за этими тремя словами или буквами, как угодно, скрывается то, что отличает комфортный автомобиль от раздражающего. Всего там 22 лаборатории: восемь для собранных автомобилей и четырнадцать для отдельных систем и компонентов. Общий объем инвестиций в эту историю — около 80 миллионов юаней.

Наша экскурсия началась с так называемой безэховой камеры. Заходишь внутрь — и тишина буквально давит на уши. Стены, пол и потолок покрыты клиновидными звукопоглощающими элементами. Здесь тестируют все: от впуска и выпуска до трансмиссии и подвески. Автомобиль стоит на роликовом стенде и может имитировать движение на любой скорости.

Рядом — реверберационная лаборатория, полная противоположность безэховой камеры. Стены сделаны таким образом, чтобы звук многократно отражался от поверхностей. Это позволяет точно измерить, насколько хорошо каждая деталь поглощает или блокирует шум. Инженер, сопровождающий нас, объясняет: именно здесь решается, какой материал пойдет в обшивку дверей, а какой — в пол. И даже показывает, как звук «выглядит» на экране компьютера.

Не менее любопытна термоакустическая камера. Это, по сути, сверхтихая комната, совмещенная с климатической лабораторией. Там можно одновременно моделировать экстремальные температуры и измерять акустические характеристики. Представьте: минус тридцать градусов снаружи, двигатель работает, а инженеры слушают, не появился ли посторонний звук. Такие испытания крайне важны для холодных стран — в том числе России.

Отдельного внимания заслуживает вибрационный стенд BSR — от английского Buzz, Squeak, Rattle. Его называют «стетоскопом для кузова автомобиля». Стенд имитирует вибрации, возникающие при движении по разным типам дорожного покрытия, и позволяет точно определить источник каждого скрипа, дребезжания или стука в салоне. Проблемы BSR — бич автомобильной индустрии, и борьба с ними начинается именно там.

Кстати говоря, в той камере нам, журналистам, даже предложили поучаствовать в тестовом «заезде». Каким образом? Забравшись на стенд и расположившись в салоне автомобиля. Ощущения — будто едешь по дороге, которую не реконструировали много-много лет. Качает, трясет, подбрасывает. И все ради того, чтобы реальные пассажиры, сделавшие выбор в пользу какого-либо Changan, не страдали от акустического дискомфорта.

Есть еще в комплексе лабораторий NVH, например, комната оценки качества звука. Там не просто ищут дефекты — там проектируют звуковой образ автомобиля, если можно так сказать. Три ключевые задачи: диагностика, оценка и целенаправленная работа над «голосом» машины. Каким должен быть звук закрывающейся двери? А какой будет тон у поворотника? Все это решается в той комнате.

После NVH-комплекса переходим в Changan SDA. Как сказали представители компании, это ключевая государственная лаборатория технологий безопасности интеллектуальных транспортных средств в Китае. На ее базе действуют 180 платформ государственного же уровня. Направления — автомобильные микросхемы, безопасность автономного вождения, кибербезопасность и комплексное тестирование. Портфель — 644 патента и вклад в 178 международных и отраслевых стандартов. Секретность — строжайшая, даже фотографировать запрещено.

Глобальный кластер удаленного моделирования экспериментов нам представляют как крупнейшую в отрасли «лабораторию без света». Название буквальное: там все автоматизировано настолько, что присутствие человека не требуется. Стенды работают круглосуточно, проводя 125 типов тестов, соответствующих международным, европейским и китайским стандартам. Роботизированные руки меняют образцы, датчики фиксируют результаты, алгоритмы анализируют данные.

Лаборатория физиологии и когнитивных функций — место, где изучают не автомобиль, а человека за рулем. Если точнее, то там исследуют реакции водителя, уровень усталости, когнитивную нагрузку при взаимодействии с интерфейсами. Цель — сделать вождение безопаснее, «умнее» и комфортнее. На стенах — графики движения глаз, тепловые карты внимания, данные с биометрических датчиков.

Оптическая лаборатория дисплеев специализируется на оценке экранов при смоделированном экстремальном освещении. Яркое солнце, блики, ночная темнота — все это воспроизводится искусственно, чтобы убедиться: информация на дисплее остается читаемой в любых условиях. Учитывая, что современные Changan буквально напичканы экранами, важность этой работы переоценить трудно.

Лаборатория визуальных систем решает задачу, от которой зависят жизни: мгновенное обнаружение опасности и оповещение водителя в реальном времени. Там тестируют камеры, лидары и алгоритмы распознавания в сложных условиях — дождь, туман, ночь, встречный свет. Вот, например, пешеход, внезапно появившийся из-за припаркованного грузовика. Задержка — доли секунды.

Лаборатория, в которой работают над голосовым помощником, посвящена тому, чтобы — как вы, наверное, уже догадались — автомобиль понимал, что ему говорят. Там совершенствуют распознавание речи в условиях шума дороги, музыки, разговоров пассажиров. Тестируют диалекты, акценты, нечеткие команды. Ключевая задача, повторюсь, чтобы система не просто «слышала» слова, а безошибочно понимала желания водителя.

А в продолжение «фонической» темы — лаборатория звуковых эффектов автомобиля, где разрабатывают аудиосистемы и акустические алгоритмы. Инженеры Changan обозначают свои амбиции так: поместить концертный зал в каждую машину. А учитывая, что музыку, находясь за рулем, слушает более 80% водителей, это направление тоже крайне актуально.

Стоит отметить, что помимо лабораторий, Changan управляет несколькими производственными площадками в Китае: Лянцзян и Юйбэй в Чунцине, Динчжоу в Хэбэе, Нанкин в Цзянсу, а также Хэфэй в Аньхое. Компания выпускает как автомобили с традиционными ДВС, так и гибриды с электромобилями, а также производит ключевые компоненты: высоковольтные батареи, системы привода, электронные блоки управления.

За пределами Поднебесной у Changan есть заводы во Вьетнаме, Таиланде и Мьянме. Они, как говорят представители бренда, обеспечивают «гибкое» производство, адаптированное к потребностям местных рынков. С недавних пор «Чанган» сотрудничает и с российским «Автотором»: для нас машины собирают в Калининграде и в Китае. Что же касается дизайн-центров, то глобальные расположены в Турине, Детройте и Иокогаме. Есть еще в Мюнхене — там работают над машинами суббренда Avatr.

...Уезжая из исследовательского центра в Чунцине, ловишь себя на мысли, что масштаб инвестиций Changan в НИОКР — это не просто сухие цифры в пресс-релизе. За каждой лабораторией стоят конкретные инженерные задачи, за каждым патентом — реальная проблема, которую пытаются решить. И инвестиции в размере 15 млрд юаней, запланированные на ближайшие пять лет только для лаборатории SDA, только подтверждают серьезность намерений.

Другой вопрос — как все это скажется на «живых» автомобилях, которые доедут до конечного потребителя. Но инфраструктура для постоянного совершенства, безусловно, создана. И она действительно впечатляет.