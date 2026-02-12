GAC раскрыл технические характеристики кроссовера S7 для России

В марте на российском рынке дебютирует гибридный кроссовер GAC S7. И в преддверии премьеры представители компании раскрыли технические характеристики новинки.

Кроссовер GAC S7 построен на модульной платформе EV+, предназначенной для электрифицированных машин. «Семерка» представляет собой последовательный гибрид: двигатель внутреннего сгорания работает только в режиме генератора для подзарядки батареи, питающей два электромотора на передней и задней осях соответственно.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», сказано, что мощность бензинового агрегата составляет 156 л.с. А суммарная пиковая отдача электродвигателей — 340 «лошадок». Заявленное время разгона с нуля до сотни — 6,7 секунды. Общий запас хода по циклу NEDC достигает 867 км. На чисто электрической тяге кроссовер может проехать 153 км.

GAC S7 оснащается литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей Magazine Battery 2.0. В режиме быстрой зарядки время пополнения емкости с 30 до 80% занимает 18 минут. В конструкции подвески применены амортизаторы FSD с изменяемой жесткостью в зависимости от частоты колебаний.

На российском рынке модель будет доступна в восьми цветовых вариантах кузова. В палитру войдут черный, ультрачерный, белый, белый с черной крышей, серый, серый матовый, зеленый и зеленый матовый оттенки. При этом интерьер может быть выполнен в темном, светлом или терракотовом исполнении.

Остается лишь добавить, что информацию о ценах и комплектациях в GAC пообещали раскрыть «в ходе старта продаж».