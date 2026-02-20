Больше мощности и не только: знакомство с обновленными Haval H7 и Н9

В Москве прошла пресс-конференция, на которой рассказали, чем отличаются кроссовер Н7 и внедорожник Н9 модельного года 2026 от прежних версий. По сути обновлений немного. Но что отрадно, большинство из них — не только оперативная реакция на пожелания российских покупателей, но и адаптация к завихрениям отечественной экономической политики. А все подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Пожалуй, GWM оперативнее прочих китайских компаний реагирует на чаяния и отчаяния российской аудитории. Что и понятно. Тут развернуто производство, запланированы долгосрочные инвестиции. Но отечественный рынок скучать не дает, то и дело подбрасывая все новые «сюрпризы». Например, повышенные ставки утильсбора. А чтобы техника оставалась конкурентной, ко всему приходится приспосабливаться...

HAVAL H7: ЧТО НОВОГО

Главным новшеством H7 можно считать двигатель. Ранее кроссовер оснащали бензиновой 2-литровой турбочетверкой класса Евро-5, развивающей 192 сил и 320 Нм момента. Отныне на машины 2026 модельного года устанавливается модернизированный мотор с отдачей 231 л.с., а крутящий момент вырос до 380 Нм. Теперь это наиболее мощная модель в линейке Haval на российском рынке.

Оказалось, новые ставки утильсбора наиболее губительны именно для машин с прежними моторами. Тогда как более мощные версии тоже неизбежно подорожают, но не так вызывающе. Логика такова, что покупателям теперь лишние «лошадки» будут не только приятны, но и выгодны. К тому же, новый двигатель соответствует классу Евро-6, он экологичнее и даже отчасти экономичнее прежнего. Но главное — минус 2,3 секунды к динамике. Теперь Н7 достигает сотни не за 10,1 секунды как прежде, а за 7,8 секунды.

В остальном по железу изменений нет. По-прежнему мы имеем дело с базовым передним приводом и подключаемым задним мостом. Никуда не делся и электронно управляемый дифференциал, что максимально приближает Н7 к внедорожникам. Имеется девять предустановленных режимов движения. В качестве трансмиссии — «робот» DCT-7.

В интерьере изменений немного. По просьбам трудящихся стал толще руль, а во все комплектации, которых, кстати, теперь не три, а две, отныне будет входить отделка потолка материалами черного цвета. К тому же на передней панели появился дополнительный USB-порт Type-C для быстрой зарядки гаджетов.

Все остальные новшества касаются мультимедиа и софта. Так, новое приложение «Смарт виджет» позволяет настроить «горячие» кнопки под свои предпочтения. Говоря иначе, можно заполнить площадь экрана наиболее полезными именно для вас параметрами: климат, аудио, погода, технические настройки и другое.

Мультимедийные возможности расширены за счет внедрения онлайн-сервиса VK Видео. А помимо этого, платформа пополнилась «Яндекс Авто», обеспечивающим быстрый доступ к картам, музыке и книгам. Цифровое завтра было бы неполным без активированных сервисов GWM Connection. Но в Haval пошли дальше обычной телематики. Теперь управлять функциями автомобиля можно при помощи вашей домашней Яндекс станции. То есть, «Алиса, прогрей машину» — это теперь в порядке вещей.

И, наконец, расширенный голосовой ассистент отныне воспринимает порядка 800 команд и управляет 150 функциями. Водитель и передний пассажир могут задавать настройки аудиосистемы, климата, проекционного дисплея, фоновой подсветки и навигатора, управлять положением стекол, панорамной крыши и пятой двери, включать и выключать камеры кругового обзора, выводить нужные данные маршрутного компьютера.

Осталось сказать о ценах. Базовый Н7 за 3 999 000 рублей предлагается сразу в комплектации Premium, и здесь вам любой каприз. Но если покажется мало, загляните в версию Tech Plus за 4 199 000 рублей. Эльдорадо пополнится панорамной крышей, проекционным дисплеем на лобовом стекле, колесами R19, автопарковщиком и сабвуфером с дополнительной колонкой.

HAVAL H9: ДИЗЕЛЬ ТЮ-ТЮ

«Девятке» обновлений тоже досталось по-минимуму. Внешне решетка радиатора сменила серебристую отделку на более сдержанную серую. А расширители колесных арок теперь выполнены в черном, более устойчивом к повреждениям, пластике. В салоне будет доступна отделка интерьера с потолком черного цвета. А новый серый колер кузова — «Атласный Селенит» — дополнит уже существующие четыре расцветки.

Дизель из линейки ушел в силу того, что в данных рыночных условиях спрос на него критически минимизировался. Благодаря этому, очевидно, вдвое сократилось число комплектаций. Остались бензиновые версии Elite за 4 699 000 рублей и Premium за 5 199 000 рублей.

Цифровые новинки те же: это платформа «Яндекс Авто» с доступом по Яндекс ID к картам, музыке и книгам, а также расширенный до 800 команд голосовой помощник. Любопытно, что появилась функция обновления «по воздуху», которая позволяет апгрейд предустановленного ПО дистанционно, был бы интернет.

А в качестве своеобразного комплиментика от производителя появился дополнительный удобный ключик с механическим «жалом» для отпирания багажного бокса (и не только) пятой двери. Раньше, чтобы отпереть внешний «бардачок», нужно было курочить основной брелок. Вот, пожалуй, и все новшества.