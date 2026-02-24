Кроссовер GAC GS3 покинул российский рынок

Компактный кроссовер GAC GS3 дебютировал в России в июне 2024-го, но даже два года присутствия на отечественном рынке эта модель уже не справит, поскольку ее продажи прекратились. А почему, объяснили в представительстве марки.

Но найти машины у дилеров пока можно

На то, что российский офис GAC отказался от компактного кроссовера GS3, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Они же запросили комментарий у представителей бренда, и те объяснили, почему «тройка» исчезла с официального сайта марки.

— В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, — мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке, — сказали в компании.

И добавили, что приоритетная задача местного офиса GAC сейчас — «детально изучить потребности, ожидания и отзывы клиентов, проанализировать рыночную динамику». И если окажется, что GS3 потребителям действительно нужен, то его могут вернуть на российский рынок.

Напомним, что габариты того GAC GS3, что продавался в нашей стране, составляли 4410х1825х1685 мм при колесной базе в 2650 мм. Под капотом стоял 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 л.с. и 270 Нм. В паре с ним трудился 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением, привод был исключительно передний. До первой сотни SUV разгонялся за 7,5 секунды. Что же касается цен, то за GAC GS3 в базовом исполнении просили 2,5 млн рублей.

Впрочем, отыскать машины в шоу-румах еще можно: у дилеров в запасе остаются автомобили прошлого года выпуска.