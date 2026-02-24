6

Кроссовер GAC GS3 покинул российский рынок

Но найти машины у дилеров пока можно

Компактный кроссовер GAC GS3 дебютировал в России в июне 2024-го, но даже два года присутствия на отечественном рынке эта модель уже не справит, поскольку ее продажи прекратились. А почему, объяснили в представительстве марки.

Кристина Извекова

Изображение Кроссовер GAC GS3 покинул российский рынок

На то, что российский офис GAC отказался от компактного кроссовера GS3, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Они же запросили комментарий у представителей бренда, и те объяснили, почему «тройка» исчезла с официального сайта марки.

— В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, — мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке, — сказали в компании.

И добавили, что приоритетная задача местного офиса GAC сейчас — «детально изучить потребности, ожидания и отзывы клиентов, проанализировать рыночную динамику». И если окажется, что GS3 потребителям действительно нужен, то его могут вернуть на российский рынок.

Напомним, что габариты того GAC GS3, что продавался в нашей стране, составляли 4410х1825х1685 мм при колесной базе в 2650 мм. Под капотом стоял 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 л.с. и 270 Нм. В паре с ним трудился 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением, привод был исключительно передний. До первой сотни SUV разгонялся за 7,5 секунды. Что же касается цен, то за GAC GS3 в базовом исполнении просили 2,5 млн рублей.

Впрочем, отыскать машины в шоу-румах еще можно: у дилеров в запасе остаются автомобили прошлого года выпуска.

