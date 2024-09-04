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Извини — подвинься: тест-драйв компактного кроссовера GAC GS3

«АвтоВзгляд» назвал очевидные и не очень плюсы кроссовера GAC GS3

Сколько бы санкций и рестрикций на Россию ни накладывали, какие бы грозные речи ни толкали с европейской и американской трибунок, привычные автопроизводители со всего мира обязательно вернутся: не сегодня — так завтра. Другой вопрос — захотят ли их продукт, какой бы ни была сила бренда, покупать россияне. Опыт эксплуатации GAC GS3 подсказывает, что ответ уже не столь очевиден. Подробности на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Евгений Васин

Изображение Извини — подвинься: тест-драйв компактного кроссовера GAC GS3

Очевидное — невероятное: китайские автомобили медленно, но верно переходят из категории «вынужденное» в категорию «а почему нет?». Так и до позиции «хочу» недалеко! На отечественных дорогах уже немало представителей «поднебесного» автопрома, которые на равных могут соперничать за интерес покупателя не только с корейскими, но и с японскими автопроизводителями.

Та же компания GAC, которая и у себя на родине считается вполне себе премиальной, успела поработать и с Honda, и с Mitsubishi, и даже, не побоюсь этого слова, с Toyota. Набралась опыта, знаний и прочих дивидендов от сотрудничества с именитыми партнерами, а потом взяла да и выкатила машины, которые внимания достойны.

Но если брутальный кроссовер GS8 и феерический «бас» M8 — это для богатых, то самый младший в модельной линейке GS3 достоин внимания всех и каждого в России: начнем с того, что он стоит сейчас, как LADA Vesta. Нет, вы не ослышались и это не соринка в глаз попала: компактный SUV продается без всяких скидок за 2 299 000 рублей, но дилеры довольно лояльны и готовы отдать машину за 1 873 000. Достаточная аргументация?

Впрочем, это еще не все. Компактный, форм-фактора Hyundai Creta или Solaris HC, как сейчас принято называть невербальное присутствие корейского бренда в России, вседорожничек действительно хорош собой.

Без шуток. Без шуток про последнюю «Крету». Китайцам очень удался дизайн, автомобиль получился не только стилистически современным, но и весьма ладным, что дается не всегда.

Тут и грани-линии, и дерзкие выштамповки, и хаос световых приборов, но в тандеме этот салат выглядит весьма аппетитно. Дизайнеру — «пятерка». Твердая. Но выезжающие дверные ручки — решение спорное, хотя и понравилось всем зрителям без исключений. Как оно будет зимой — посмотрим.

На салон, к слову, запала хватило: одни синие, в цвет кузова, ремни чего стоят! Пусть экранов всего два — рабочий, который с приборами, и мультимедийный, но оба постоянно задействованы. И, о чудо, Apple Carplay полновесный, а не китайские «зеркала». Android Auto тоже есть. Воистину, подумали да позаботились, пусть и «отваливаются» телефоны, по старой китайской привычке, постоянно.

Кстати, редкий «поднебесный» автомобиль может похвастаться таким количеством аналоговых клавиш активации различных функций, которые сегодня заменяют сенсорными. GAC GS3 — может. И это невероятно удобно.

Ну а бонусом — традиционный китайский набор: панорамная крыша, цветные вставки на креслах, селектор КП с кристаллом, беспроводная зарядка. Из общего списка уже привычных функций выбивается одна: у «мини-Гака» удобные кресла. Не только красивые, но еще и для дальних поездок пригодные.

Машину построили при прямом участии спецов из Toyota, подсобивших с платформой; запихнули под капот 1,5-литровый 177-сильный мотор, который не воротит носом от 92-го бензина; сдружили силовой агрегат с 7-ступенчатой роботизированной коробкой о двух сцеплениях. И оно, надо отдать должное, весьма задорно поехало.

Бодро, весело, на все свои до копейки деньги. И руль на месте, и подвеска заслуживает уважения, и светит неплохо. А что, так можно было? Давно уже не доводилось ощущать нечто подобное за рулем автомобиля, который стоит дешевле 4 миллионов. А тут — здравствуйте.

С динамикой тут действительно все неплохо: прошлогодний его сородич GS5 на том же полуторалитровом моторе был откровенно скушен, а вот младшему в модельном ряду мощности хватает.

Причем как в городской толчее, где надо не столь быстро, сколь оперативно, так и на трассе.

Поездка по самой скоростной из всех отечественных магистралей, соединяющей две столицы, диссонанса не вызвала. Ну кроме разве что несогласия электроники включать адаптивный круиз-контроль на скорости свыше 150 км/ч. Гоняете — гоняйте вручную и отвечайте за себя сами. Разумно.

Кроссовер GAC GS3 представлен в России в пяти комплектациях, и на тесте у нас была не топовая GL-R, а средняя GL. Главное отличие от «максималки» — 18-дюймовые колесные диски, обутые, увы, в шумные, дурно держащие асфальт и теряющиеся под дождем китайские шины. «Топ» будет уже на 19-дюймовый дисках и с его величеством Continental.

А так: круговой обзор, камеры 360, адаптивный круиз, периодически работающая система распознавания знаков, куча электронных помощников, 6 колонок и многое-многое другое. Точно такой автомобиль обойдется без скидок в 2 599 000 рублей, но торг и дисконт никто не отменял. Более того, дилеры активно идут на контакт и щедро раздают преференции.

Вот бы и правду, как говорят инсайдеры, именно эту машину локализовали в России, чтобы цена хотя бы не росла. Тогда и никаких «Крет» нам больше не понадобится. Честно, не верится, что я это сказал. Но сказал.

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