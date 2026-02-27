Меньше, хуже, дороже: особый путь российского авторынка

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на исследование другого, уже аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг», наши моторизованные соотечественники выложили в январе за новые легковухи 282 млрд рублей, что лишь на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Здесь, конечно, искренне вдохновляет употребление слова «лишь» применительно к росту расходов населения. И вдохновляет в первую очередь на рассмотрение проблемы с разных сторон. Поэтому позволю себе кратенькую экскурсию в скучную страну цифр.
ЭТО КАК ПОСЧИТАТЬ
Люди действительно потратили на покупку автомобилей всего на 2% больше, чем годом ранее. Однако не стоит забывать, что январские продажи новых легковушек в минувшем месяце рухнули почти на 10% - до 19 644 штук. Неприятная истина вырисовывается — это вовсе не покупательская активность устремилась в гору, а цены, будь они неладны. Причем весьма резво устремились, далеко не на 2%.
Собственно говоря, упоминавшийся выше «Автостат» все уже подсчитал. По его данным, средневзвешенная цена нового авто в январе 2026 года выросла на 13% относительно прошлогоднего уровня и достигла невероятной планки в 3,5 млн рублей.
Тут надо иметь в виду, речь идет не о стоимости люксовых или премиальных моделей, и даже не о средней температуре по больнице. Расчет ведется с учетом как цен, так и объемов продаж каждой модели по всем ее модификациям, представленным на российском рынке.
В дело подорожания транспортных средств, буквально на глазах возвращающих себе давно утерянную характеристику предмета роскоши, весомый вклад внесли отнюдь не китайские бренды. На них пришлось только 45,9% от общих финансовых затрат — год назад их доля составляла куда более значимые 63,5%.
В процесс опустошения обывательских банковских счетов активно включились отечественные марки. Им удалось потеснить опасных конкурентов и наложить лапу на 22,8% средств, потраченных на покупку автомобилей — неплохой прогресс по сравнению с прошлогодними 17,9%.
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ?
Удивляться тут абсолютно нечему — результат был предсказуем заранее, как только стало известно о повышении НДС до 22% и о введении неправославной ставки утильсбора. Забавно другое. Государство в лице профильных министерств, казалось бы, сделало все, о чем только могла мечтать душа отечественного производителя. Вдарило по басурманам со всей своей грозной и величественной силой. Но тем не менее, доля LADA в январских продажах снизилась с 31% до 24%.
Впрочем, досталось и «китайцам», которые порядком надоели как властям своим нежеланием локализоваться, так и народу завышенными прайсами. Судьба повернулась пятой точкой ко всем лидерам рынка: LADA потеряла 29%, Haval — 9%, Geely — 24%, Changan — 53% от уровня прошлого января.
Но российских автовладельцев, в общем-то, не беспокоят глобальные проблемы автопрома. По результатам онлайн-опроса, проведенного все тем же неугомонным агентством «Автостат» и охватившего 3000 респондентов, их самым заветным желанием оказалось снижение цен на машины — таких идеалистов набралось аж 63,3%.
По доступным запчастям взгрустнулось 40% опрошенных. А 27,5% так и не смогли смириться с предлагаемым ассортиментом — миксом из отечественного и китайского. Они все еще надеются дождаться возвращения ушедших марок.
— Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.
— Как плюнуть?!
— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.
Совет сына турецко-подданного, к моему глубочайшему сожалению, как нельзя лучше подходит всем трем вышеперечисленным категориям автомобилистов. Тем более, что я тоже разделяю их несбыточные мечты.