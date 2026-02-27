Меньше, хуже, дороже: особый путь российского авторынка

Январь-2026 продолжает удивлять. Чем больше расширяется диапазон подведенных итогов, тем интереснее вырисовывается картина. Вот надысь выяснилось, что российские автовладельцы потратились на покупку новых машин круче, чем год назад. Портал «АвтоВзгляд» воодушевился и решил немного покопаться в цифрах.

О чем больше всего мечтают отечественные автолюбители

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на исследование другого, уже аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг», наши моторизованные соотечественники выложили в январе за новые легковухи 282 млрд рублей, что лишь на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Здесь, конечно, искренне вдохновляет употребление слова «лишь» применительно к росту расходов населения. И вдохновляет в первую очередь на рассмотрение проблемы с разных сторон. Поэтому позволю себе кратенькую экскурсию в скучную страну цифр.

ЭТО КАК ПОСЧИТАТЬ

Люди действительно потратили на покупку автомобилей всего на 2% больше, чем годом ранее. Однако не стоит забывать, что январские продажи новых легковушек в минувшем месяце рухнули почти на 10% - до 19 644 штук. Неприятная истина вырисовывается — это вовсе не покупательская активность устремилась в гору, а цены, будь они неладны. Причем весьма резво устремились, далеко не на 2%.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Собственно говоря, упоминавшийся выше «Автостат» все уже подсчитал. По его данным, средневзвешенная цена нового авто в январе 2026 года выросла на 13% относительно прошлогоднего уровня и достигла невероятной планки в 3,5 млн рублей.

Тут надо иметь в виду, речь идет не о стоимости люксовых или премиальных моделей, и даже не о средней температуре по больнице. Расчет ведется с учетом как цен, так и объемов продаж каждой модели по всем ее модификациям, представленным на российском рынке.

В дело подорожания транспортных средств, буквально на глазах возвращающих себе давно утерянную характеристику предмета роскоши, весомый вклад внесли отнюдь не китайские бренды. На них пришлось только 45,9% от общих финансовых затрат — год назад их доля составляла куда более значимые 63,5%.

В процесс опустошения обывательских банковских счетов активно включились отечественные марки. Им удалось потеснить опасных конкурентов и наложить лапу на 22,8% средств, потраченных на покупку автомобилей — неплохой прогресс по сравнению с прошлогодними 17,9%.

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ?

Удивляться тут абсолютно нечему — результат был предсказуем заранее, как только стало известно о повышении НДС до 22% и о введении неправославной ставки утильсбора. Забавно другое. Государство в лице профильных министерств, казалось бы, сделало все, о чем только могла мечтать душа отечественного производителя. Вдарило по басурманам со всей своей грозной и величественной силой. Но тем не менее, доля LADA в январских продажах снизилась с 31% до 24%.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Впрочем, досталось и «китайцам», которые порядком надоели как властям своим нежеланием локализоваться, так и народу завышенными прайсами. Судьба повернулась пятой точкой ко всем лидерам рынка: LADA потеряла 29%, Haval — 9%, Geely — 24%, Changan — 53% от уровня прошлого января.

Но российских автовладельцев, в общем-то, не беспокоят глобальные проблемы автопрома. По результатам онлайн-опроса, проведенного все тем же неугомонным агентством «Автостат» и охватившего 3000 респондентов, их самым заветным желанием оказалось снижение цен на машины — таких идеалистов набралось аж 63,3%.

По доступным запчастям взгрустнулось 40% опрошенных. А 27,5% так и не смогли смириться с предлагаемым ассортиментом — миксом из отечественного и китайского. Они все еще надеются дождаться возвращения ушедших марок.

— Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?!

— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

Совет сына турецко-подданного, к моему глубочайшему сожалению, как нельзя лучше подходит всем трем вышеперечисленным категориям автомобилистов. Тем более, что я тоже разделяю их несбыточные мечты.