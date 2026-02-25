Когнитивный диссонанс: Volga как высокотехнологичный российский автомобиль

Производство автомобилей Volga будет высокотехнологичным, — заверяет нас с англосаксонским акцентом сайт возрожденного советского бренда. Ибо площадка в Нижнем Новгороде, где будет организована их сборка, оснащена более чем 100 промышленными роботами в цехах сварки и окраски, передовыми сборочными линиями и многоступенчатой системой контроля качества. Портал «АвтоВзгляд» был бы готов аплодировать стоя, но его сдерживает здоровый скептицизм.

Серийное производство автомобилей Volga начнется во втором квартале 2026 года в бывших нижегородских цехах Volkswagen. Об этом широкой общественности сообщила пресс-служба АО «Производство легковых автомобилей», которое и займется возрождением знаменитой советской марки.

В официальных дилерских центрах машины появятся чуть позже — в третьем квартале. Где они будут накапливаться в течение трех месяцев, а главное, с какой целью — это загадка. Впрочем, не единственная и далеко не самая интригующая.

ИТОГ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА

По предварительным данным, акционерное общество с уставным капиталом в 10 000 рублей (по крайней мере, такую цифру дает Институт корпоративных технологий) собирается поначалу выпускать три модели в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан. Максимальная мощность производства заявлена на уровне 110 000 автомобилей.

А вы знаете, что НА?

А вы знаете, что НЕ?

А вы знаете, что БЕ?

Что на небе

Вместо солнца

Скоро будет колесо?

Скоро будет золотое —

Не тарелка,

Не лепешка, —

А большое колесо!

Скрин сайта производителя

Как заявляет производитель, под брендом Volga «ПЛА» намеревается создавать современные и престижные автомобили, причем проект направлен на «развитие российской инженерной школы и формирование отечественной компонентной базы». Представители компании подчеркивают, что провели глубокий анализ ведущих китайских автопроизводителей и выбрали наиболее перспективного контрагента.

Кто конкретно станет новым партнером нижегородцев пока официально не раскрывается. Однако в опубликованных скетчах экстерьера и интерьера одной из предполагаемых моделей без труда узнается Geely Monjaro. Похоже, что именно его взяли за основу Volga K50, в то время как два других автомобиля будут перелицованными кроссовером Geely Atlas и седаном Geely Preface, которые получат местные наименования соответственно K40 и C50.

ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ

Ну как тут не впасть в состояние, именуемое учеными психологами когнитивным диссонансом. О каком развитии российской инженерной школы толкуют предприимчивые нижегородские дельцы, если в перспективе можно разглядеть только любимую отечественную забаву, именуемую «шильдики переклеить»? Ибо заявленная сумма в 10 000 «деревянных» никак не может навести на мысль о щедрых инвестициях в производственную инфраструктуру.

Что, промышленные роботы уже наготове? Так и тут засада. Во-первых, инженерная мысль прогрессирует отнюдь не на базе сварочно-покрасочных работ, о которых с гордостью рапортуют представители «ПЛА». Что касается действительно высокотехнологичных узлов, то они, судя по фигуре умолчания, прибудут прямиком из Китая и никак не поспособствуют повышению квалификации ИТР постсоветского извода.

Скрин сайта производителя.

Ну а во-вторых, как ехидно подметил телеграм-канал «Автопоток», на сайте возрожденного бренда действительно опубликовано фото автомобильного кузова на участке роботизированной сварки. Да только въедливые читатели опознали в нем кузов Skoda Yeti, некогда выпускавшейся на той самой площадке в Нижнем Новгороде, принадлежавшей до времени оного «Фольксвагену».

ОПЫТ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ

Иными словами, пока вся затея выглядит исключительно как прикрытие для локальной и не шибко глубокой сборки в России очередного китайского бренда. В принципе, почему бы и нет. Однако тут возникает несколько вопросов. Прежде всего, при таком раскладе о технологической независимости от иностранной компании можно забыть.

Далее, американцы отнюдь не круглые идиоты — если им приспичит докопаться до истины, они в два счета раскусят столь нехитрый обман, способный ввести в заблуждение разве что наивную подслеповатую пенсионерку.

Печальный опыт «Москвича», похоже, никого ничему не научил. Использование советского бренда не вызывает априори горячей к нему любви потребителя. А кроссоверами по цене свыше четырех миллионов (да еще и китайскими по происхождению) отечественный рынок и без того богат. Выйти на производство 100 000 машин ежегодно будет трудновато, если вообще не утопично.

Ну и самое неприятное — название Volga, демонстрирующее подобострастное преклонение перед латиницей. Господа из «ПЛА», вы надеетесь продавать ваши машины в Европах? Так это зря, вас там не ждут....