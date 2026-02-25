Когнитивный диссонанс: Volga как высокотехнологичный российский автомобиль

Серийное производство автомобилей Volga начнется во втором квартале 2026 года в бывших нижегородских цехах Volkswagen. Об этом широкой общественности сообщила пресс-служба АО «Производство легковых автомобилей», которое и займется возрождением знаменитой советской марки.
В официальных дилерских центрах машины появятся чуть позже — в третьем квартале. Где они будут накапливаться в течение трех месяцев, а главное, с какой целью — это загадка. Впрочем, не единственная и далеко не самая интригующая.
ИТОГ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА
По предварительным данным, акционерное общество с уставным капиталом в 10 000 рублей (по крайней мере, такую цифру дает Институт корпоративных технологий) собирается поначалу выпускать три модели в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан. Максимальная мощность производства заявлена на уровне 110 000 автомобилей.
Как заявляет производитель, под брендом Volga «ПЛА» намеревается создавать современные и престижные автомобили, причем проект направлен на «развитие российской инженерной школы и формирование отечественной компонентной базы». Представители компании подчеркивают, что провели глубокий анализ ведущих китайских автопроизводителей и выбрали наиболее перспективного контрагента.
Кто конкретно станет новым партнером нижегородцев пока официально не раскрывается. Однако в опубликованных скетчах экстерьера и интерьера одной из предполагаемых моделей без труда узнается Geely Monjaro. Похоже, что именно его взяли за основу Volga K50, в то время как два других автомобиля будут перелицованными кроссовером Geely Atlas и седаном Geely Preface, которые получат местные наименования соответственно K40 и C50.
ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ
Ну как тут не впасть в состояние, именуемое учеными психологами когнитивным диссонансом. О каком развитии российской инженерной школы толкуют предприимчивые нижегородские дельцы, если в перспективе можно разглядеть только любимую отечественную забаву, именуемую «шильдики переклеить»? Ибо заявленная сумма в 10 000 «деревянных» никак не может навести на мысль о щедрых инвестициях в производственную инфраструктуру.
Что, промышленные роботы уже наготове? Так и тут засада. Во-первых, инженерная мысль прогрессирует отнюдь не на базе сварочно-покрасочных работ, о которых с гордостью рапортуют представители «ПЛА». Что касается действительно высокотехнологичных узлов, то они, судя по фигуре умолчания, прибудут прямиком из Китая и никак не поспособствуют повышению квалификации ИТР постсоветского извода.
Ну а во-вторых, как ехидно подметил телеграм-канал «Автопоток», на сайте возрожденного бренда действительно опубликовано фото автомобильного кузова на участке роботизированной сварки. Да только въедливые читатели опознали в нем кузов Skoda Yeti, некогда выпускавшейся на той самой площадке в Нижнем Новгороде, принадлежавшей до времени оного «Фольксвагену».
ОПЫТ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ
Иными словами, пока вся затея выглядит исключительно как прикрытие для локальной и не шибко глубокой сборки в России очередного китайского бренда. В принципе, почему бы и нет. Однако тут возникает несколько вопросов. Прежде всего, при таком раскладе о технологической независимости от иностранной компании можно забыть.
Далее, американцы отнюдь не круглые идиоты — если им приспичит докопаться до истины, они в два счета раскусят столь нехитрый обман, способный ввести в заблуждение разве что наивную подслеповатую пенсионерку.
Печальный опыт «Москвича», похоже, никого ничему не научил. Использование советского бренда не вызывает априори горячей к нему любви потребителя. А кроссоверами по цене свыше четырех миллионов (да еще и китайскими по происхождению) отечественный рынок и без того богат. Выйти на производство 100 000 машин ежегодно будет трудновато, если вообще не утопично.
Ну и самое неприятное — название Volga, демонстрирующее подобострастное преклонение перед латиницей. Господа из «ПЛА», вы надеетесь продавать ваши машины в Европах? Так это зря, вас там не ждут....