Поставки автомобилей Chery в Россию рухнули в 100 раз

За первые два месяца текущего года в нашу страну завезли лишь 41 автомобиль с шильдиком крупного китайского автоконцерна Chery. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, объем поставок упал в 100 раз.

Такой статистикой в своем официальном телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, импорт автомобилей вышеупомянутой марки в Россию за январь-февраль 2025-го достиг отметки в 4,2 тыс. легковых машин. Эксперт обратил внимание, что в этом году модели Chery приезжали на российскую территорию только благодаря физическим лицам.

Поставки Chery в РФ ощутимо снизились еще в начале прошлого года, уже тогда речь шла о довольно скромных объемах, и в первые месяцы 2026-го импорт практически сошел на нет. Однако фанатам марки не нужно нервничать, поскольку на отечественном рынке официально представлено довольно много дочерних структур компании (в первую очередь — бренд Tenet), и выбор для покупателей остается довольно богатым, заключил г-н Целиков.