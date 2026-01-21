Секрет китайского долголетия: как не допустить ошибки в обслуживании авто из КНР

Автомобили марки Chery — настоящие китайские долгожители на российском рынке, их экспансия на просторы нашей необъятной началась еще, страшно подумать, аж в 2005 году. И, надо отдать должное, иные экземпляры «вишенок» из прошлой жизни до сих пор бегают! И дело тут не только и не столько в качестве самих машин, но и в умении некоторых отечественных шоферов ухаживать за своей ласточкой. Что ж, давайте разбираться в тонкостях техобслуживания Chery.

Почему далеко не все современные моторные масла подходят для двигателей Chery

Сложно сказать, какие именно узлы машины в условиях российской эксплуатации больше всего подвержены износу, поскольку выбоины на дорогах нещадно убивают подвеску; химия, которой зимой от всей души поливают и посыпают магистрали, может «съесть» до дыр за несколько лет даже оцинкованные кузова; а некачественный бензин — в особенности в регионах — способен «испортить жизнь» даже самого надежного мотора.

Водители советской закалки утверждают, что долговечность ходовки автомобиля в целом зависит исключительно от того, насколько своевременно меняются вышедшие из строя отдельные ее элементы. Например, если начала постукивать шаровая, а водитель положил на эту проблему ржавый болт, то весьма скоро ему придется менять и ступичный подшипник, и рулевой наконечник, и сайлентблоки рычага подвески, а там и до амортизатора недалеко.

В итоге — игнор на начальном этапе копеечной проблемы неизбежно оборачивается дорогостоящим перетряхиванием всей ходовой части. И владельцы Chery об этом знают не понаслышке: стоит только появиться в ходовой какому-нибудь стуку или скрипу, которые быстро не устранили в сервисе, как запускается цепная реакция.

КУЗОВ КРЕПКИЙ, НО ЕМУ НУЖЕН УХОД

Чтобы продлить срок службы «железа», иного рецепта, кроме антикоррозионной обработки кузова не существует. Целесообразно обработать не только днище и зоны колесных арок, но и уделить внимание скрытым полостям, обработав из мовилем или другим современным средством. То есть покрыть машину антикором и изнутри: пол, пороги, нижние части дверей, крышку багажника и капот.

Да, для этого придется разобрать весь салон, поднять обшивку пола, демонтировать дверные карты и всевозможные декоративные и шумопоглощающие накладки. Да, это влетит в копеечку. Но зато скапливающийся в полостях конденсат не наделает по прошествии лет дырок в кузове.

ЛУЧШЕ ЧАЩЕ, ДА ЛУЧШЕ?

Теперь поговорим о долголетии силовой установки. Срок ее службы главным образом зависит от моторного масла. Да, нерадивый шофер, низкое качество комплектующих и конструкторские ошибки, безусловно, тоже оказывают на это существенное влияние, однако при прочих равных именно от смазки зависит то, как быстро движок окажется в руках моториста. Но что важнее: частота замены лубриканта или его характеристики? Как ни странно, здесь мнения автомобилистов расходятся.

Одни, например, с пеной у рта готовы доказывать, что не важно, какое масло заливать (и даже вязкостные характеристики не столь важны), главное — менять его каждые 5 тысяч километров. Адепты же другой секты уверены, что качественное масло, адаптированное под конкретную модель ДВС, обеспечивает надежную защиту «пламенного сердца», даже если его не менять по 15-20 тысяч км.

СРЕДСТВО ОТ КАПРИЗОВ

Что ж, ближе к истине именно сторонники второго подхода. Дело в том, что моторы современных авто технологически гораздо сложнее своих предшественников, которые могли работать практически на любой смазке. Не та вязкость или нет в составе нужной присадки — и плачевный результат не заставит себя долго ждать. И моторы автомобилей Chery, при всей своей надежности, не исключение.

Линейка «вишневых» ДВС только на первый взгляд кажется большой, но по большому счету движков всего четыре: атмосферник SQRE4G15C объемом 1,5 литра и мощностью 115 лошадиных сил; турбированная «полторашка» SQRE4T15С мощностью 147 «кобыл»; турбодвигатель SQRF4J16 объемом 1,6 литра и мощностью 150 «лошадок» и его же модификация с индексом «C», форсированная до 190 сил; и замыкает четверку агрегат с турбиной SQRF4J20 объемом 2 литра и мощностью, в зависимости от настроек топливной карты, от 170 до 254 л. с.

Наиболее популярны в России «Черики» с «надутыми» движками. Оно и понятно, ведь какой русский не любит быстрой езды?! Увы, но движки капризны, требуют качественного топлива и регулярного обслуживания с применением, что называется, правильных расходников. Согласно руководству по эксплуатации, все 1,5- и 1,6-литровые моторы

Chery смазываются маслами 5W-30 и 5W-40, которые должны соответствовать классам ACEA A3/B4 и выше, API SM или SN и выше. Несмотря на санкции, сегодня в России довольно широкий ассортимент подобных смазок. Недавно даже в продаже появились фирменные китайские масла LOPAL 1, которые заливаются в авто на китайских же конвейерах.

КИТАЙСКОЕ — «КИТАЙЦУ»

К примеру, Lopal 1 Ultra ESF SP 5W-30 — это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Соответствует современным требованиям: API SP/SN PLUS; ACEA C3, имеет допуск MB-Approval 229.31 и подходит для различных моделей Chery, Jetour, Omoda, Exeed, Kaiyi. А технология HYPER ZING, используемая при создании масла, повышает износостойкость элементов двигателя. Еще одна полная синтетика от этого же производителя — Ultra SYN FE SP 5W-30. Полностью соответствует современным требованиям API SP, ILSAC GF-6A.

Данный продукт произведен с использованием запатентованной технологии ACTIVE ZING, которая повышает износостойкость элементов двигателя, улучшает показатели топливной экономии, а также обеспечивает легкий запуск и отличную прокачиваемость при экстремально низких температурах. Высокая стойкость масла к окислению обеспечивает сохранение эксплуатационных свойств в течение всего интервала замены.

СВОЕ, РОДНОЕ...

Для патриотически настроенных владельцев автомобилей семейства Chery на прилавках магазинов можно найти и качественные российские масла, полностью соответствующие требованиям производителя «железных коней». К примеру, моторное масло ReinWell SN 5W-30 уже не первый год присутствует на рынке и уже успело себя зарекомендовать с положительной стороны. Только от других российских масел его отличает немецкое происхождение бренда. Изначально это был сервисный продукт, который поставлялся на СТО и в корпоративные парки, но после локализации в России марка вышла к частникам.

А относительно недавно у этого же производителя вышел новый продукт — ADVANS 8300 5W-30. Благодаря комбинации НС-синтетических базовых масел и самых современных присадок данная смазка способна обеспечить надежную защиту движка от износа и помогать снижать расход топлива. Подходит в том числе для многоклапанных моторов с системой управления фазами газораспределения, для ДВС с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха (LLK).

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА

По-прежнему есть на российском рынке и немецкие моторные масла. Например, для большинства «черевских» силовых установок подойдет BIZOL Technology 5W-30 507 (создано на базе синтетических компонентов, отличающихся хорошими защитными свойствами, а также содержит специальный пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора, что обеспечивает совместимость со специфическими системами нейтрализации выхлопа).

Или еще один продукт от этого же производителя — масло Initial 5W-30 A5/B5. Это моторное масло на базе крекинга и современного пакета антифрикционных присадок обладает необходимой щелочностью и пониженной высокотемпературной вязкостью, что помогает обеспечивать длительные интервалы замены и экономию топлива.

Не стоит забывать и про культовые немецкие бренды! К вышеописанным двигателям, вне всяких сомнений, найдутся масла и в линейке Liqui Moly. Вот, к примеру, синтетическая малозольная моторная смазка Top Tec 4200 5W-30 New Generation. Подойдет для двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов (в том числе, DPF) и соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше.

Еще одна синтетика этого же производителя — масло Special Tec F 5W-30, хорошо знакомо владельцам машин Ford, однако допуски масла позволяют его использовать и в моторах автомобилей Chery. Подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и фильтром сажевых частиц (DPF).

У двухлитровых двигателей Chery требования к маслам выше, чем у собратьев по цеху с меньшим рабочим объем. Тут уже надо искать на канистре надписи ACEA C5 и SAE-0W-20. Из тех производителей масел, что мы упоминали, LOPAL 1 выпускает синтетику Smart ESF FE 0W-20, которая, находясь внутри мотора, может обеспечить надежную защитную пленку и способствует корректной и продолжительной работе ДВС.

У упомянутых «немцев», к примеру, в ассортименте есть подходящие для таких машин масла BIZOL Technology 0W-20 C5 и LIQUI MOLY Special Tec V 0W-20. Российский производитель ReinWell тоже не отстает: на своих производственных мощностях он локализовал немецкое масло ADVANS 8800 0W-20 C5, C6, подходящее как раз для 2-литровых высокофорсированных ДВС.

К слову сказать, все вышеупомянутые в статье масла прошли строгие процедуры лабораторных испытаний и полностью соответствуют рекомендациям завода-изготовителя. Впрочем, в истории с моторным маслом важен не только выбор самого продукта, но и места его покупки.

Чего греха таить, подделок на рынке сейчас немало. А потому уж если и идти за канистрой с лубрикантом, то исключительно в проверенный магазин или заказать масло на официальном сайте дистрибьютора. Ну и, конечно, можно уточнить информацию о происхождении продукта и его продавце в системе «Честный знак».