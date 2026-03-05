В России начался прием заявок на обновленный кроссовер Belgee X50+

В нашей стране открыли прием заявок на компактный переднеприводный кроссовер Belgee X50+. Новинку сертифицировали для отечественного рынка, начало реализации уже не за горами, но точные сроки пока не раскрываются.

За движение отвечает новый для Belgee 147-сильный турбомотор объемом 1,5 л, который уже успели проверить в российских условиях. Максимальная тяга доступна с 2000 об/мин, что дает бонус при движении по снегу, грязи и прочему неоднородному дорожному рельефу. Переключением передач заведует 7-скоростной «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. В смешанном цикле расходуется 6,5 л бензина на привычную сотню километров пробега.

Габариты Belgee X50+ составляют 4380х1810х1615 мм. Колесная база вытянута на в 2600 мм. Благодаря клиренсу 182 мм кроссовер будет уверенно чувствовать себя не только в городской черте. Серийное производство налажено по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Сборкой занимается белорусское предприятие «Белджи».

Остается сказать, что другие подробности бренд обещает обнародовать позже, включая цены и комплектации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, за что российские водители хвалят и ругают дореформенный кроссовер Belgee X50.