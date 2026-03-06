Названы самые популярные автомобили в России у женщин-заемщиков

По итогам прошлого года максимальной популярностью у женщин-заемщиков в нашей стране пользовались автомобили с шильдиками Hyundai, Toyota и Kia. Четвертую строчку в качестве залоговой машины занял бренд LADA, которому отдает предпочтение большинство мужчин.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование финтех-сервиса «ПСБ финанс», касающееся займов под залог автомобилей. По словам аналитиков, в 2025-м россиянкам больше всего нравились легковушки марок Nissan, Ford, Volkswagen, а также Renault, Chevrolet и Mazda. В то же время два последних бренда вышли за пределы первой десятки у представителей сильного пола.

Согласно данным базы автозалогов, три года назад женская часть населения чаще всего делала ставки на Hyundai, Toyota и Kia. Отечественная LADA была на седьмой позиции, но в последующие годы ее рейтинг вырос в случае и мужской, и женской аудитории. Mazda в 2022-м считалась преимущественно женской маркой, отметили эксперты.

Кстати, в прошлом году на «китайцев смелее пересаживались именно женщины. Доля таких машин у них достигла 6%, в список востребованных автостроителей вошли Chery и Geely.