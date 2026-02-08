Игра без правил: как сегодня покупатели подержанных авто теряют и машины, и деньги

С весны 2025 года СМИ заходились в истерике и информационном пароксизме, обсуждая мыльную оперу о том, как известная певица продала квартиру за сотню миллионов рублей, а покупательница, простая мать-одиночка, в итоге едва не осталась без денег и жилья. Формально финал вышел более-менее законным, но осадочек остался. Проблема в том, что схема оказалась рабочей не только для квартир. Портал «АвтоВзгляд» вместе с экспертами разбирался, как сегодня противодействовать «эффекту Долиной» в купле/продаже машин.

На рынке подержанных авто давно привыкли ко всему. Скрученные пробеги, «утопленники», залоговые ТС, двойные ПТС — этот набор «радостей» может «прилететь» почти любому, кто хоть раз связывался со вторичкой. Но в 2025 году появилась новая напасть, к которой не все покупатели оказались готовы. Даже формально чистая сделка внезапно может превратиться в историю, где покупатель остается без денег, машины и с ощущением, что его морально поимели на все оплаченные деньги.

История Ларисы Долиной стала не просто громким делом, а юридическим триггером. Судебная практика показала, если продавец заявляет, что действовал под влиянием мошенников и не осознавал своих действий, сделку можно развернуть назад. И неважно, что деньги переданы, документы подписаны, а право собственности оформлено. Важно, какие судьи будут разбирать конкретное дело.

— В деле Ларисы Долиной ссылались на ст. 178 ГК РФ — сделка, совершенная под влиянием заблуждения. Эту позицию поддержали суды двух инстанций. Суть нормы в том, что заблуждение считается существенным, если сторона, действуя разумно и осмотрительно, не заключила бы сделку, зная истинные обстоятельства. По позиции стороны Ларисы Долиной, она действовала под влиянием мошенников, — объясняет конструкцию защиты певицы Адвокат Коллегии адвокатов Еврейской автономной области Павел Емельянов. — Проблема тут в том, что вместе с этой логикой на обочине остается добросовестный покупатель...

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

— В нашем случае человек, который проверил автомобиль, оформил договор и заплатил деньги, фактически рискует потерять все, — продолжает юрист. — А судебная практика сейчас устроена так, что даже при тщательной проверке покупатель несет риск недобросовестности продавца. При признании сделки недействительной автомобиль возвращается первоначальному собственнику, покупатель получает только право требования к продавцу, а продавец в большинстве случаев уже потратил деньги или исчез.

При этом рынок подержанных автомобилей юридически защищен гораздо слабее, чем рынок недвижимости. После сделки покупателю нужно как можно быстрее поставить автомобиль на учет в ГИБДД, сохранить переписки и чеки, записать видео с подтверждением добровольности и подписать расписку о получении денег. Но и эти действия, к сожалению, не дают стопроцентной гарантии от мошеннических действий, — подчеркивает адвокат.

— В последнее время у меня было два подобных эпизода, уже после того, как история с Долиной стала известна, — говорит эксперт по подбору автомобилей Игорь Шагапов, подтверждающий, что подобные истории среди покупателей подержанных автомобилей перестали быть редкостью. — И здесь лучшая защита от мошенников — прозрачность. Необходимо проверить юридическую чистоту автомобиля, пробить его по базе ГИБДД, посмотреть залоги, запреты, арбитражные дела. Если есть опасения, то лучше отказаться от покупки или же пригласить специалиста. Договор купли-продажи должен быть заполнен подробно, с полной суммой сделки и без «серых» схем ухода от налогов.

А при неуверенности в своих знаниях и возможностях, лучше покупать авто у крупных дилеров и передавать деньги только через банк. И обязательно насторожитесь, если цена ниже рынка даже на 5-7 процентов. Сегодня хороших авто с пробегом на рынке мало, и чудес в данном случае не бывает, — предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Vadim Akhmetov/globallookpress.com

И все же разговор не про безысходность. Он про взросление рынка. Сегодня покупка подержанной машины — это уже не прогулка по объявлениям и торг у капота, а осознанная сделка, где стоит обращать внимание не только на состояние автомобиля, но и озаботиться профессиональным сопровождением всего процесса.

Крупные дилеры, проверенные площадки, автоюристы и банковские расчеты перестают быть излишеством при покупке б/у авто и становятся нормой. Автоэксперты уверены, что именно через такие катаклизмы рынок очищается, правила становятся прозрачней и жестче, а у покупателя появляется уверенность, в том, что покупка транспортного средства пройдет без лишней нервотрепки.