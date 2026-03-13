В России начались официальные продажи обновленного Haval Jolion

В ходе обновления полноприводные версии компактного Haval Jolion получили переработанный мотор, а еще дизайнеры как следует поколдовали над оформлением салона. Минимальная цена «китайца», собранного под Тулой, составляет 2 049 000 рублей.

При наличии системы 4х4 компактный SUV, построенный на архитектуре L.E.M.O.N., приводит в движение 150-сильная «турбочетверка». Ее крутящий момент увеличен до 270 Нм, время разгона до «сотни» сократилось до 9,1 секунды. В то же время порог максимальной скорости вырос до 190 км/ч. Теперь силовой агрегат соответствует экологическому классу Евро-6, поэтому расход горючего снизился. В смешанном цикле это нынче 7,6 л на каждые 100 км пробега.

Внутри проведены манипуляции с передней панелью, изменилась центральная консоль, которой добавили физических элементов управления. Стал другим тоннель между сиденьями, шайба переключения передач уступила место селектору. Аналоговые кнопки находятся на непривычных местах, обод рулевого колеса потолстел, а мощность беспроводной зарядки для гаджетов выросла до 50 Вт. Вишенкой на торте можно считать голосовое управление в режиме офлайн.

