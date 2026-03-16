В России прекратились продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

В начале марта с российского сайта Chery исчез компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, а теперь, спустя почти две недели, пропал и его старший брат Tiggo 7 Pro Max. Впрочем, это было вполне ожидаемо, ведь в прошлом году китайцы представили в нашей стране более современную версию «семерки» — модель с индексом 7L.

На то, что Chery Tiggo 7 Pro Max убрали с официального сайта марки, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Этот кроссовер предлагался с 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с., семиступенчатым «роботом» и системой подключаемого полного привода. Что же касается цены, то просили за модель от 2,5 до 3,1 млн рублей.

Если говорить о более свежем Chery Tiggo 7L, то он оснащается аналогичными агрегатами: то есть 150-сильным турбодвигателем и роботизированной коробкой на 7 ступеней. Но вот тип привода покупатель может выбрать — передний или подключаемый полный. В первом случае стартовая цена без учета скидок по спецпредложениям составит 2 735 000 рублей, во втором — 2 940 000.

Помимо Tiggo 7L, у Chery в России остаются кроссоверы Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седан Arrizo 8.

