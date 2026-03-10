Вместо LADA Vesta SW Cross: первый тест-драйв кроссовера Jaecoo J6

В линейке Jaecoo появился младшенький. Кроссовер по цене от 2,3 млн. рублей с индексом J6 производитель числит в классе SUV-B, хотя истинные размеры новинки позволяют не скромничать. Пока только переднеприводный, 4WD ждем позже, отлично оборудованный и дружелюбный не только к людям, но и к животным автомобиль...

Покататься на новеньком кроссовере от Jaecoo выпало в Подмосковье. Оттепель, осадки, снег, лед — все прелести начала мартовского межсезонья. Что же приготовило нам отвечающее за сегмент «Путешествий» подразделение многоликого концерна Chery?

Признаться, в контексте расширения линейки Jaecoo мы ждали кроссовер покомпактнее. Сопоставимый по размерам, скажем, с Chery Tiggo 4. Однако вышло богаче. J6 построен все на той же платформе T1X, на которой воздвигнуто множество прочих моделей концерна — Jaecoo J7, Chery Tiggo 4,7, 8, Omoda С5 и прочие. Но по размерам он гораздо ближе к J7, чем к Tiggo 4.

И все было бы как обычно. Подумаешь, очередная новинка из Поднебесной со здоровенным планшетом внутри, все с тем же 150-сильным турбомотором и «двусцепленчатым» роботом. Но когда сидишь за рулем, почему-то думается лишь о том, сколько сегодня стоит LADA Vesta SWCross 2026 года выпуска.

А стоит она более 2,1 млн рублей, тогда как базовый 147-сильный J6 в версии Urban оценили от 2 290 000 рублей. В то же время топовая комплектация Ultimate на беспрецедентных для класса колесах 235/55 R18 с гигантской панорамной крышей и полным набором вспомогательных электронных систем обойдется всего в 2 690 000 рублей. И думать тут, выходит, вообще не о чем.

Признаться, я не поклонник изделий от Chery. Мне не нравятся их компоновки, настройки подвески и прочее сугубо автомобильное. В J6 чувствуется та же порода, но примириться с недосказанностью всего перечисленного в нашем случае оказалось не так уж и сложно.

В салоне удобно, лифт водительского кресла впечатляет. Кресло комфортное с неплохой боковой поддержкой. Помимо обогрева у него есть и вентиляция, управление зашито в недрах планшета. А на втором ряду и вовсе комфорт. Геометрия дивана заставляет позавидовать будущим пассажирам.

БЕЗ КИТАЙСКОЙ МИШУРЫ, НО И БЕЗ КНОПОК

Физических кнопок управления нет за исключением трех штук: режимы движения, аварийка и камера кругового обзора. По центру здоровенный 13,2-дюймовый монитор, которым, признаться, удобно пользоваться. Нужные меню — климат или электронные настройки прочего оборудования — легко извлекаются лишь одним движением пальца.

Панель приборов в традиционном понимании почти отсутствует. Фактически тут чисто цифры и маленькие шкалы на интегрированном в торпедо крохотном мониторчике без козырька, читаться который на летнем солнышке, вероятнее всего, из-за бликов не будет.

Грешить на управление не стану. Вполне удобно. Рычаг КП справа на рулевой колонке. На его месте на центральной консоли площадка для быстрой беспроводной зарядки смартфона. Кнопка «ручника» внизу слева от руля, где управление светом, но она и не нужна, «ручник» включается и выключается автоматом. Прибавьте сюда усеченный снизу мультируль с пиктограммами сенсоров, и получите законченную картину.

Салон отделан на удивление сдержанно, что внушает уважение, без аляповатых вставок и прочей китайской мишуры. Материалы отделки не премиальные, но достойные. Спокойная цветовая гамма. Кстати, снаружи тоже с дизайном полный порядок. Хрома почти нет, геометрия кузовных панелей и светодиодной оптики навевает нечто «лендроверовское»: строго, лаконично и солидно.

ЧТО ЖЕ ТЫ РЫЩЕШЬ?

Но прежде, чем отправиться по неизвестному маршруту, придется подключить смартфон через беспроводной Android Auto к машине. Собственных навигационных приложений автомобили из семейства Chery традиционно не предлагают. В ходе поездки показалось, что Android Auto"отваливается", как только ставишь машину в режим «паркинг», и приходится снова искать телефон. Но потом выяснилось, что приложение безобразничает рандомно.

Фото производителя

На ходу машина никак не тянет на компактный кроссовер. Она тяжелая и довольно тряская. Не уверен, что гигантские (по размеру и по цене) топовые колеса — то, что нужно для J6. R17 было бы довольно. 147-сильный турбомотор, впрочем, эту махину бодро вывозит, на обгонах чувствуешь себя хозяином ситуации, особенно, в режиме Sport. Шумы под капотом неплохо прикрыты. Да и остекление спереди двойное. Тихо.

Шестиступенчатый преселектив ведет себя образцово, задержек нет. Орудует передачами споро. Получать удовольствие мешает лишь руль, беспрекословно слушаться которого машине что-то словно мешает. На трассе приходилось то и дело подруливать. Быть может, сказывается экспериментальная для этого класса ширина шин, которым не нравится даже намек на колею.

ЧТОБЫ НЕ ПОТЕЛО

Не оказалась образцом энергоемкости и подвеска. На неровном асфальте неуютно чувствует себя даже передний пассажир. Жестковато и потряхивает изрядно. Кстати, производитель хвастает независимой задней подвеской даже на переднеприводных версиях. Бесспорно, это лучше, чем балка.

Заявленный клиренс авто — 176 мм, колесная база — 2610 мм, длина — 4509 мм. Что касается комфорта для путешествий, тут никаких проблем. Емкий (480 л) багажник, комфортный салон, антиаллергенные и износостойкие материалы отделки.

В Jaecoo включили даже оригинальный маркетинговый ход: дескать J6 благодаря обивке салона и опциональным аксессуарам считается самым дружелюбным автомобилем для домашних животных. Здесь же и улучшенный климат с усиленной очисткой воздуха и автоматической системой противодействия запотеванию. Проверено, работает.

Как животным — не знаю, но перемещаться на Jaecoo J6 людям вполне приемлемо. Особенно, если помнишь, какой пустяк отделяет стоимость этого красавца от цены Vesta SW Cross. Ждем через несколько месяцев полноприводные версии. В дилерских кругах полагают, что она будет на 150-200 тысяч рублей подороже.