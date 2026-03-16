Лифтбэку JAC J7 грозит уход с российского рынка

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал ресурс «Китайские автомобили». Представители пресс-офиса китайской марки пояснили, что сейчас уделяют внимание продвижению других моделей на отечественном рынке вместо вышеупомянутой «семерки». В целом «поднебесный» концерн сосредоточен на локализации своей продуктовой линейки в России, но такие планы пока не касаются пятидверки.

Как бы то ни было, JAC J7 все еще присутствует на официальном русскоязычном сайте бренда. Автомобиль «вооружен» 136-сильным наддувным бензиновым двигателем объемом 1,5 л, переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия.

У дилеров в стране осталось около трех десятков JAC J7. В основном, они представляют из себя автомобили, собранные в 2023 году. За них просят от 2 089 000 до 2 244 000 рублей. Гораздо реже можно встретить экземпляры, выпущенные в 2024-м, они обойдутся в 2 195 000 — 2 345 000 целковых.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что машинокомплекты для новейшего внедорожника JAC JS9 уже привезли в Россию.