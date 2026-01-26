Машинокомплекты для новейшего внедорожника JAC JS9 уже привезли в Россию

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, близкие к компании JAC, первые 60 машинокомплектов для JS9 уже пересекли российскую границу. В продажу внедорожники поступят во втором или третьем квартале 2026-го.

Внедорожник JAC JS9 — одна из трех новинок, запланированных компанией JAC на 2026 год в нашей стране. Ранее представители китайской марки подтвердили, что продажи рамника начнутся в апреле-сентябре, но прочих подробностей при этом не раскрыли. Как и некоторые другие модели «Джака», JS9 встанет на конвейер отечественного завода. Скорее всего — площадки «Соллерса» в Ульяновске.

Когда именно начнется серийное производство JS9, неизвестно. Но раз первая партия машинокомплектов на завод уже поступила или вот-вот поступит, можно с уверенностью предположить, что ждать осталось недолго. Вероятно, к лету все процессы уж точно отладят.

JAC JS9 — это полноразмерный внедорожник, разработанный на базе довольно популярного в РФ пикапа T9. Длина «проходимца» составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 +/-20 мм. Под капот поместят двухлитровый бензиновый мотор на 224 л.с., в пару к нему приставят 8-ступенчатый «автомат». Привод будет, естественно, полным — типа Part-time с раздаточной коробкой.

Сколько будет комплектаций, какие опции войдут в списки оснащения и сколько за внедорожники JAC JS9 попросят дилеры, пока не сообщается. Очевидно, все подробности представители российского офиса раскроют ближе к рыночному дебюту модели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что компания JAC открыла в нашей стране продажи пикапа T9 с новой подвеской. Оценили грузовичок в исполнении Urban в 3 689 000 рублей.