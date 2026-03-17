LADA Niva Travel снова стала бестселлером среди кроссоверов и внедорожников в РФ

С 9 по 15 марта в нашей стране приобрели 1179 новых LADA Niva Travel. Такой уровень спроса позволил популярному отечественному автомобилю удержать первое место по продажам среди кроссоверов и внедорожников.

Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, на отечественном рынке LADA Niva Travel уже вторую неделю кряду можно считать самой популярной моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Вслед за «Нивой» в первой десятке идут только паркетники. Вторую строчку опять занял хорошо известный жителям России Haval Jolion благодаря тому, что из дилерских шоу-румов уехало 1157 экземпляров. Первую тройку замкнул Tenet T7, своих владельцев нашли 1046 штук.

В топ-5 также сумели войти Haval M6 и Tenet T4 — 770 и 743 реализованных авто соответственно. Следом пристроились Belgee X50 и Geely Monjaro, Mazda CX-5 и Haval F7, а также Solaris HC.