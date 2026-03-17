Три кроссовера Jetour получили в России сервисы телематики

На отечественном рынке сервисами телематики обзавелись кроссоверы Jetour Dashing, T2 и X70+. Дистанционное управление автомобилями 2026 года выпуска реализовано через фирменное мобильное приложение, позволяющее получать доступ к разноплановому контенту, включая развлекательный.

В случае моделей Dashing и X70+ россиянам предлагают воспользоваться базовой телематикой. Владельцы таких «китайцев» могут получить информацию о их статусе и управлять некоторыми функциями. Например, дистанционно открывать и закрыть центральный замок, включать климат-контроль или запускать мотор.

С помощью встроенной сим-карты производители обеспечили T2 подключением к интернету и соцсетям, умением воспроизводить потоковое видео и аудио через сервисы «ВК Видео» и «ВК Музыка». Еще на борту имеется навигатор, работающий на базе «Яндекс Карт». Ключом к телематике стало приложение «Мой Jetour», которое легко скачать в привычных магазинах с софтом для смартфонов.

С учетом спецпредложений минимальная цена Dashing с телематикой составляет 2 549 900 рублей, за X70+ попросят не меньше 2 999 000 целковых, а T2 обойдется не меньше, чем в 4 079 000 «деревянных».