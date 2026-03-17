Внедорожник iCaur V27, который скоро приедет в Россию, дебютировал в Китае

Компания Chery (iCaur — ее суббренд) открыла в Китае продажи новейшей модели V27. Она позиционируется как универсальный автомобиль, сочетающий внедорожные качества с практичностью для повседневной эксплуатации.

Как сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», в 2026 году iCaur планирует выйти на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом Россия входит в число приоритетных направлений. Внедорожник уже прошел испытания в условиях низких температур. И, как сообщается, географические и климатические особенности нашей страны, а также запросы местных покупателей учитывались при разработке V27.

Так, в рамках подготовки к запуску в России инженеры провели дополнительные работы по адаптации автомобиля к местным условиям. В частности, донастроили подвеску и систему терморегуляции силовой установки. Заявлено, что гибридная Golden REEV, используемая в V27 сохраняет работоспособность при температурах до -40 градусов. Она включает бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра с термическим КПД 45,79%, работающий с генератором, и два электромотора суммарной мощностью 455 л.с.

Как уже было сказано, iCaur V27 дебютирует в России до конца 2026 года, но более точные сроки представители бренда пока не сообщают. Информацию о ценах и комплектациях планируют раскрыть ближе к запуску.