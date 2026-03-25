Haval обновил кроссовер M6 для России

Для отечественного рынка обновился практичный семейный кроссовер Haval M6. Теперь он может похвастать свежим рисунком радиаторной решетки, подросшей диагональю «мультимедийки» и не только. В техническом плане все осталось как прежде. Цены стартуют от отметки 2 049 000 рублей, начало продаж запланировано на второй квартал текущего года.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», радиаторная решетка «шестерки» почернела и стала глянцевой. Центральный тачскрин в салоне разросся до 12,3 дюйма и обзавелся улучшенным разрешением. Последнее коснулось и задней камеры, которой добавили динамические линии разметки. Появление обогрева руля призвано повысить уровень комфорта, а передние боковые «эйрбеги» должны усилить безопасность. Про телематику производители тоже не забыли.

За движение отвечает знакомый бензиновый 143-сильный турбомотор объемом 1,5 л, переключением передач заведует 6-скоростная «механика» либо 7-диапазонный преселектив. Последний, кстати, поднимает ценник кроссовера как минимум до 2 349 000 рублей.

Как и в случае предшественника, производство обновленного Haval M6 налажено по полному циклу под Калугой. Кроссовер собирают на заводе «Автомобильные технологии». Для «китайца» местного разлива предусмотрено две комплектации. Очевидно, их наполнение раскроют ближе к старту реализации.