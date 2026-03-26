Больше вреда, чем пользы: чем аукнется авторынку мизерное снижение ключевой ставки

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Это никого не удивило, не расстроило и не обрадовало, поскольку именно такой шаг от регулятора и ожидался. На авторынок решение ЦБ не оказало никакого влияния, что и предполагал портал «АвтоВзгляд», а с ним и огромная армия экспертов, досужих наблюдателей, сетевых резонеров и прочих писателей чужих мыслей.

Сделав нетвердый шаг в неоднозначную реальность, регулятор сопроводил его не менее невнятным комментарием относительно своих будущих намерений: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий». Внятных перспектив хотели? Ну, получите.

ОБОДРЕНИЕ ВМЕСТО ПОДДЕРЖКИ

Доблестные топ-менеджеры предприятий автомобильной отрасли пытаются держаться оптимистично, прикрывая рассуждениями явную растерянность. Их соображения относительно настоящего и будущего рынка в свете изменения ключевой ставки потрудилась собрать «Российская газета». Цитировать их не станем за явным отсутствием в этом смысла, но основные тезисы вкратце прокомментируем.

Решение Банка России снизить ставку демонстрирует успешность его работы по сдерживанию инфляционных рисков. В чем, кстати говоря, вполне обоснованно и открыто сомневается сам регулятор. Но ее уровень даже после нескольких прошедших корректировок остается по-прежнему высоким и никоим образом не может служить драйвером оживления рынка.

Автобизнес как манны небесной ждет дальнейшего снижения ключевой ставки, поскольку только это может сделать кредиты приемлемыми как для физических лиц, так и для бизнеса, оживить увядшие лизинг и автокредитование. В результате можно ожидать столь необходимого стране и ее гражданам обновления автопарков.

Но реальность куда прозаичнее: шагами по 0,5 процентного пункта к концу года удастся снизить проклятую до 12 — 13%. А этого недостаточно, поскольку для восстановления автобизнеса ее следует опустить ниже 10%, как считают даже отъявленные монетаристы и либералы.

Короче говоря, эксперты сходятся во мнении, что эффект от снижения ставки можно трактовать скорее как некий ободряющий сигнал рынку, а не как реальный драйвер экономической активности. Влияние на рынок инфляции и колебаний валютного курса куда ощутимее, чем предпринятые Банком России шаги.

Да и сам регулятор не собирается скрывать, что устойчивым трендом свои решения не считает. В случае неблагоприятного развития геополитической и инфляционной ситуации он столь же бесцеремонно развернется в противоположном направлении. И это не простая подстраховка «на всякий случай». В ЦБ подчеркнули, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

САМО РАССОСЕТСЯ

По факту получается, что мизерное снижение ключевой ставки пока больше вредит автомобилистам, чем снимает проблемы. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер замечает, что ставки по вкладам падают намного охотнее, чем по кредитам: «В топ-10 банков доходность депозитов уже ниже 13,9%, и это тренд». К середине года или в начале второй половины года максимальные ставки по вкладам будут едва превышать 10%. При этом стоимость кредитов, которые в два раза выше, падать не собирается.

Складывается ощущение, что государственным структурам надоело возиться с отечественным авторынком, напоминающим непослушного ребенка. Всю помощь, которая ему выделяется, он либо теряет, либо ломает. Все наказы, поступающие сверху, переиначивает по-своему, так что они теряют изначальный смысл.

Доигрались до того, что как минимум Банк России перестали волновать проблемы автомобильной отрасли: он играет в какие-то свои игры, малопонятные не то, что обывателю, но и дипломированным экономистам. А рынок, предоставленный самому себе, плывет по течению и надеется, что все как-то само рассосется.

Автосалоны забиты китайской и отечественной продукцией, излишним качеством не страдающей. Профанацией локализации теперь активно занимаются не европейцы-корейцы-японцы, а компании из Поднебесной. Другими словами, возвращаемся к испытанной десятилетиями схеме, только уровнем ниже — с просевшим качеством, выросшими ценами и отсутствием налаженного сервиса.